"Кризис среднего возраста": Ди Каприо шокировал публику внезапным изменением имиджа
Киев • УНН
Леонардо Ди Каприо изменил имидж, покрасив волосы и бороду, чтобы соответствовать своей новой пассии, 26-летней модели Виттории Черетти. Изменение шокировало публику и вызвало обсуждение.
Известный американский актер, звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо шокировал поклонников своей внезапной сменой имиджа – он покрасил волосы, брови и бороду. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Детали
Ди Каприо покрасил волосы в каштановый цвет, а борода и брови стали темнее, чем обычно. Журналисты связывают изменения в имидже актера с его стремлением соответствовать его новой пассии – актер длительное время находится в отношениях с 26-летней моделью Витторией Черетти.
До того Ди Каприо разорвал отношения с моделью Камилой Морроне, с которой был вместе около четырех лет. В то же время Черетти была в браке, который находился на грани распада.
Публика неоднозначно восприняла смену имиджа актера: одни не видят в этом ничего плохого, другие считают, что у Ди Каприо "кризис среднего возраста" - сейчас ему 50 лет.
Напомним
Новость об отношениях между актером Леонардо Ди Каприо и моделью Витторией Черетти шокировала публику во всем мире. Соцсети взорвались обсуждениями о возможной помолвке пары.