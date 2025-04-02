"Кризис среднего возраста": Ди Каприо шокировал публику внезапным изменением имиджа

Известный американский актер, звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо шокировал поклонников своей внезапной сменой имиджа – он покрасил волосы, брови и бороду. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Ди Каприо покрасил волосы в каштановый цвет, а борода и брови стали темнее, чем обычно. Журналисты связывают изменения в имидже актера с его стремлением соответствовать его новой пассии – актер длительное время находится в отношениях с 26-летней моделью Витторией Черетти.

До того Ди Каприо разорвал отношения с моделью Камилой Морроне, с которой был вместе около четырех лет. В то же время Черетти была в браке, который находился на грани распада.

Публика неоднозначно восприняла смену имиджа актера: одни не видят в этом ничего плохого, другие считают, что у Ди Каприо "кризис среднего возраста" - сейчас ему 50 лет.

Напомним

Новость об отношениях между актером Леонардо Ди Каприо и моделью Витторией Черетти шокировала публику во всем мире. Соцсети взорвались обсуждениями о возможной помолвке пары.