Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов

Balenciaga выставила на продажу сумку-тоут Marché, напоминающую обычный супермаркетный пакет, за более чем 1000 долларов. Поношенный на вид аксессуар способен вместить вещи весом до 10 кг, пишет УНН со ссылкой на WhatsTheJam.

Balenciaga представила новую сумку-тоут Marché Packable Tote Medium, которая удивила модников своим сходством с обычным полиэтиленовым пакетом из супермаркета. Несмотря на поношенный вид со складками, сумка абсолютно новая и стоит колоссальные 775 фунтов стерлингов или более 1000 долларов.

В отличие от пластиковых пакетов, Marché изготовлена из полиамида и Dyneema, что делает ее прочной и пригодной для повседневного использования. На лицевой стороне сумки нанесен логотип Balenciaga, адреса двух парижских магазинов и веб-сайт бренда.

Сумка имеет две ручки и внутренний плоский карман, который позволяет складывать ее. По словам производителя, изделие способно вместить все необходимое – от смартфона до ноутбука весом до 10 кг.

Хотя Balenciaga была основана в Испании, ее штаб-квартира сейчас расположена в Париже, а эта сумка производится в Италии. Заказ Marché сейчас доступен, и доставка бесплатна – ожидаемая дата прибытия к покупателю 21 октября.

