Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов

Эксклюзив
14:07 • 5496 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 24608 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 32262 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 60303 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 33640 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 57468 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 65001 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34611 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 78954 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84421 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Теги
Авторы
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 62151 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 41710 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 20809 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 45548 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 24969 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 60253 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 57436 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 64974 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 78934 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 53358 просмотра
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 902 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 12639 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 42559 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 62998 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 28959 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Balenciaga выпустила новую сумку Marché Packable Tote Medium, имитирующую пакет из супермаркета. Аксессуар из полиамида и Dyneema стоит более 1000 долларов и вмещает до 10 кг.

Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов

Balenciaga выставила на продажу сумку-тоут Marché, напоминающую обычный супермаркетный пакет, за более чем 1000 долларов. Поношенный на вид аксессуар способен вместить вещи весом до 10 кг, пишет УНН со ссылкой на WhatsTheJam.

Balenciaga представила новую сумку-тоут Marché Packable Tote Medium, которая удивила модников своим сходством с обычным полиэтиленовым пакетом из супермаркета. Несмотря на поношенный вид со складками, сумка абсолютно новая и стоит колоссальные 775 фунтов стерлингов или более 1000 долларов.

В отличие от пластиковых пакетов, Marché изготовлена из полиамида и Dyneema, что делает ее прочной и пригодной для повседневного использования. На лицевой стороне сумки нанесен логотип Balenciaga, адреса двух парижских магазинов и веб-сайт бренда.

Сумка имеет две ручки и внутренний плоский карман, который позволяет складывать ее. По словам производителя, изделие способно вместить все необходимое – от смартфона до ноутбука весом до 10 кг.

Хотя Balenciaga была основана в Испании, ее штаб-квартира сейчас расположена в Париже, а эта сумка производится в Италии. Заказ Marché сейчас доступен, и доставка бесплатна – ожидаемая дата прибытия к покупателю 21 октября.

Производитель Labubu прогнозирует рост прибыли как минимум на 350%16.07.25, 14:00 • 5955 просмотров

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Париж
Италия