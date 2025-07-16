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Производитель Labubu прогнозирует рост прибыли как минимум на 350%

Киев • УНН

 • 2370 просмотра

Китайская компания Pop Mart, создатель популярных кукол Labubu, ожидает роста прибыли на 350% и выручки втрое за первые шесть месяцев года. Это обусловлено мировым спросом на Labubu, что вызвало ажиотаж и рынок перепродажи.

Производитель Labubu прогнозирует рост прибыли как минимум на 350%

Китайская компания по производству игрушек Pop Mart, создавшая невероятно популярные куклы Лабубу (Labubu), заявила о резком росте прибыли за первые шесть месяцев этого года, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Пекинская компания ожидает роста прибыли за этот период как минимум на 350%, а выручка увеличилась более чем втрое.

Компания Pop Mart, чья рыночная стоимость превышает 40 млрд долл., также заявила, что прибыльность выросла благодаря росту узнаваемости бренда во всем мире и контролю за расходами.

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Коллекционеры были одержимы вирусными куклами Лабубу - вымышленными существами, похожими на эльфов, с рядом острых зубов, которые мгновенно исчезли с полок и вызвали длинные очереди в магазинах по всему миру.

Компания Pop Mart наиболее известна продажей игрушек в "слепых коробках" - упаковке, которая скрывает содержимое до тех пор, пока ее не откроют. Маркетинговая тактика подверглась критике за поощрение азартного поведения и компульсивного потребления.

Выпущенные в 2019 году куклы Labubu помогли компании стать крупным ритейлером, управляющим более чем 2000 торговых автоматов и магазинов по всему миру.

Pop Mart начал продавать свои акции на Гонконгской фондовой бирже в 2020 году. Рыночная стоимость компании выросла на 600% за последний год.

Продажи за пределами материкового Китая достигли почти 40% от общей выручки компании в 2024 году.

Многим магазинам по всему миру пришлось приостановить продажу кукол Labubu из-за огромного спроса.

Labubu приобрели популярность, особенно в США, благодаря рекламе со стороны таких знаменитостей, как Ким Кардашьян и Лиза из кей-поп группы Blackpink.

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Партнерство Pop Mart с такими крупными брендами, как Coca-Cola и манга-франшиза One Piece, также укрепило популярность Лабубу во всем мире.

По оценкам аналитической компании M Science, в июне продажи Лабубу в США выросли на 5000% по сравнению с прошлым годом.

"Я не видел ничего подобного у других производителей игрушек", - заявил BBC старший аналитик M Science Винчи Чжан.

У компании огромный потенциал в США, где она имеет около 40 магазинов по сравнению с примерно 400 в Китае, добавил он.

Ажиотаж среди покупателей создал бурно развивающийся рынок перепродажи, где куклы, изначально продававшиеся по цене около 10 долларов, могут стоить сотни долларов.

В июне Лабубу в человеческий рост был продан на аукционе в Пекине за 150 тысяч долларов.

Популярность Лабубу также способствовала росту популярности подделок, которые часто называют куклами Лафуфу (Lafufu). В июне китайские власти изъяли более 46 000 поддельных игрушек Лабубу в рамках борьбы с растущим черным рынком кукол.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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