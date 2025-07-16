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Виробник Labubu прогнозує зростання прибутку щонайменше на 350%

Київ • УНН

 • 2616 перегляди

Китайська компанія Pop Mart, творець популярних ляльок Labubu, очікує зростання прибутку на 350% та виторгу втричі за перші шість місяців року. Це зумовлено світовим попитом на Labubu, що спричинив ажіотаж та ринок перепродажу.

Виробник Labubu прогнозує зростання прибутку щонайменше на 350%

Китайська компанія іграшок Pop Mart, яка створила неймовірно популярні ляльки Лабубу (Labubu), заявила про різке зростання прибутку за перші шість місяців цього року, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Пекінська компанія очікує зростання прибутку за цей період як мінімум на 350%, а виторг збільшився більш ніж утричі.

Компанія Pop Mart, чия ринкова вартість перевищує 40 млрд дол., також заявила, що прибутковість зросла завдяки зростанню впізнаваності бренду в усьому світі та контролю за витратами.

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Колекціонери були одержимі вірусними ляльками Лабубу - вигаданими істотами, схожими на ельфів, з рядом гострих зубів, які миттєво зникли з полиць і спричинили довгі черги в магазинах по всьому світу.

Компанія Pop Mart найбільш відома продажем іграшок у "сліпих коробках" - упаковці, яка приховує вміст доти, доки її не відкриють. Маркетингова тактика піддалася критиці за заохочення азартної поведінки та компульсивного споживання.

Випущені в 2019 році ляльки Labubu допомогли компанії стати великим рітейлером, який управляє більш ніж 2000 торгових автоматів та магазинів по всьому світу.

Pop Mart почав продавати свої акції на Гонконзькій фондовій біржі в 2020 році. Ринкова вартість компанії зросла на 600% за останній рік.

Продажі за межами материкового Китаю сягнули майже 40% від загального виторгу компанії в 2024 році.

Багатьом магазинам по всьому світу довелося призупинити продаж ляльок Labubu через величезний попит.

Labubu набули популярності, особливо в США, завдяки рекламі з боку таких знаменитостей, як Кім Кардаш'ян та Ліза з кей-поп гурту Blackpink.

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Партнерство Pop Mart з такими великими брендами як Coca-Cola і манга-франшиза One Piece також зміцнило популярність Лабубу в усьому світі.

За оцінками аналітичної компанії M Science, у червні продажі Лабубу в США зросли на 5000% порівняно з минулим роком.

"Я не бачив нічого подібного в інших виробників іграшок", - заявив BBC старший аналітик M Science Вінчі Чжан.

У компанії величезний потенціал у США, де має близько 40 магазинів порівняно з приблизно 400 у Китаї, додав він.

Ажіотаж серед покупців створив ринок перепродажу, що бурхливо розвивається, де ляльки, що спочатку продавалися за ціною близько 10 доларів, можуть коштувати сотні доларів.

У червні Лабубу в людський зріст було продано на аукціоні в Пекіні за 150 тисяч доларів.

Популярність Лабубу також сприяла зростанню популярності підробок, які часто називають ляльками Лафуфу (Lafufu). У червні китайська влада вилучила понад 46 000 підроблених іграшок Лабубу в межах боротьби зі зростаючим чорним ринком ляльок.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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