Китайська іграшка, що підкорила світ: закордонні продажі лабубу принесли Pop Mart понад 700 млн дол.
Київ • УНН
Китайська компанія Pop Mart, яка створила іграшку Labubu, стала світовим лідером ринку іграшок, перевищивши вартість Hasbro та Mattel. Її успіх базується на моделі "сліпих коробок", яка стимулює колекціонування та повторні покупки, але викликає занепокоєння влади через ризики для неповнолітніх.
Пухнаста іграшка Labubu спричинила світовий фурор, перетворивши китайську компанію Pop Mart на одного з лідерів глобального ринку іграшок з майже 2 мільярдами доларів щорічних продажів. Ринкова капіталізація Pop Mart вже вдвічі перевищує об’єднану вартість гігантів Hasbro та Mattel, пише Financial Time передає УНН.
Деталі
Компанія Pop Mart, заснована у 2010 році Ван Ніном із провінції Хенань, нині оцінюється у 40 мільярдів доларів - удвічі більше за Hasbro та Mattel разом. У 2020-му бренд вийшов на Гонконзьку біржу, а сам Ван Нін, як зазначає видання, "став одним із найбагатших людей Китаю зі статками понад 21 мільярда доларів". Лише за минулий рік дохід Pop Mart із-за меж Китаю склав 5,1 млрд юанів (приблизно 707 мільйонів доларів), або 39% усіх прибутків.
Магія "сліпих коробок"
Pop Mart продає свої іграшки в так званих "сліпих коробках", де покупець не знає, яку саме фігурку він отримає. Ця модель стимулює повторні покупки, створює колекційний ажіотаж і навіть викликає залежність. Деякі ляльки на вторинному ринку продаються втричі дорожче. У Китаї ця модель привернула увагу влади: державні ЗМІ закликали посилити регулювання через ризики для неповнолітніх. Після цього акції компанії впали на 3,6%.
Pop Mart активно просуває ексклюзивні серії, зокрема видання для окремих міст. Наприклад, Mega Space Molly можна купити лише в Шанхаї. Лімітовані фігурки викликають ажіотаж: нещодавно людську версію Labubu продали на аукціоні в Пекіні за 1,2 млн юанів (понад 160 тисяч доларів).
Феномен Labubu за словами Джейсона Ю з Kantar Worldpanel, має глибше пояснення.
Багато молодих людей у Китаї - це діти, які виросли без братів і сестер. Вони часто відчувають самотність
Labubu та подібні іграшки задовольняють потребу в емоційному зв’язку та комфорті.
Продажі Labubu минулого року зросли більш ніж у вісім разів, забезпечивши п’яту частину всього доходу Pop Mart. Інші колекції також набирають обертів - лінійка Crybaby, наприклад, зросла в 16 разів. Проте експерти попереджають, що компанія може втратити динаміку без нових продуктів.
Якщо Pop Mart не зможе постійно оновлювати свою інтелектуальну власність, фанати можуть втратити інтерес
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що акції Pop Mart, виробника іграшок Labubu, впали на 8% після критики Комуністичної партії за "сліпі коробки", що призвело до втрати $4 млрд ринкової вартості. Компанію звинуватили у спонуканні до повторних покупок за допомогою механізму прихованого вмісту, особливо для неповнолітніх.