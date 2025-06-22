Китайська іграшка, що підкорила світ: закордонні продажі лабубу принесли Pop Mart понад 700 млн дол.

Пухнаста іграшка Labubu спричинила світовий фурор, перетворивши китайську компанію Pop Mart на одного з лідерів глобального ринку іграшок з майже 2 мільярдами доларів щорічних продажів. Ринкова капіталізація Pop Mart вже вдвічі перевищує об’єднану вартість гігантів Hasbro та Mattel, пише Financial Time передає УНН.

Деталі

Компанія Pop Mart, заснована у 2010 році Ван Ніном із провінції Хенань, нині оцінюється у 40 мільярдів доларів - удвічі більше за Hasbro та Mattel разом. У 2020-му бренд вийшов на Гонконзьку біржу, а сам Ван Нін, як зазначає видання, "став одним із найбагатших людей Китаю зі статками понад 21 мільярда доларів". Лише за минулий рік дохід Pop Mart із-за меж Китаю склав 5,1 млрд юанів (приблизно 707 мільйонів доларів), або 39% усіх прибутків.

Магія "сліпих коробок"

Pop Mart продає свої іграшки в так званих "сліпих коробках", де покупець не знає, яку саме фігурку він отримає. Ця модель стимулює повторні покупки, створює колекційний ажіотаж і навіть викликає залежність. Деякі ляльки на вторинному ринку продаються втричі дорожче. У Китаї ця модель привернула увагу влади: державні ЗМІ закликали посилити регулювання через ризики для неповнолітніх. Після цього акції компанії впали на 3,6%.

Pop Mart активно просуває ексклюзивні серії, зокрема видання для окремих міст. Наприклад, Mega Space Molly можна купити лише в Шанхаї. Лімітовані фігурки викликають ажіотаж: нещодавно людську версію Labubu продали на аукціоні в Пекіні за 1,2 млн юанів (понад 160 тисяч доларів).

Феномен Labubu за словами Джейсона Ю з Kantar Worldpanel, має глибше пояснення.

Багато молодих людей у Китаї - це діти, які виросли без братів і сестер. Вони часто відчувають самотність - каже він.

Labubu та подібні іграшки задовольняють потребу в емоційному зв’язку та комфорті.

Продажі Labubu минулого року зросли більш ніж у вісім разів, забезпечивши п’яту частину всього доходу Pop Mart. Інші колекції також набирають обертів - лінійка Crybaby, наприклад, зросла в 16 разів. Проте експерти попереджають, що компанія може втратити динаміку без нових продуктів.

Якщо Pop Mart не зможе постійно оновлювати свою інтелектуальну власність, фанати можуть втратити інтерес - вважає Джефф Чжан із Morningstar.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що акції Pop Mart, виробника іграшок Labubu, впали на 8% після критики Комуністичної партії за "сліпі коробки", що призвело до втрати $4 млрд ринкової вартості. Компанію звинуватили у спонуканні до повторних покупок за допомогою механізму прихованого вмісту, особливо для неповнолітніх.