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Власник Labubu втратив $4 млрд всього за два дні - через критику з боку Китаю

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Акції Pop Mart, виробника іграшок Labubu, впали на 8% після критики Комуністичної партії за "сліпі коробки", що призвело до втрати $4 млрд ринкової вартості. Компанію звинуватили у спонуканні до повторних покупок за допомогою механізму прихованого вмісту, особливо для неповнолітніх.

Власник Labubu втратив $4 млрд всього за два дні - через критику з боку Китаю

Акції Pop Mart, виробника іграшок Labubu, подешевшали за два дні більш ніж на 8% після критики сліпих коробок у газеті Комуністичної партії. Компанію звинуватили у "нестримному споживчому підході". Про це повідомляє SCMP, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю на гонконзький біржі акції Pop Mart International Group впали на 3,6% до 239,60 гонконзьких доларів. За два дні акції впали на 8,8%, втративши ринкову вартість на 30,89 мільярда гонконзьких доларів (3,93 мільярда доларів США).

Основою бізнес-моделі Pop Mart є сліпі коробки та сліпі картки, які приховують свій вміст за допомогою герметичної упаковки. Це спонукає колекціонерів до частих та повторних покупок, щоб отримати найрідкісніші та найбажаніші іграшки чи картки, де ймовірність знайти рідкісні видання оцінюється в менше ніж 2 відсотки.

Ці продукти є "бізнес-пастками", розробленими для використання непередбачуваних винагород для заохочення до повторних покупок

- повідомляє газета «Женьмінь жибао» з посиланням на експертів-юристів та науковців.

Зазначається, що неповнолітні особливо вразливі, враховуючи їхній самоконтроль та психологічну зрілість, що все ще розвиваються, попереджає газета, закликаючи до суворішого регулювання для захисту їх від такої тактики.

У 2023 році китайська влада видала директиву, яка забороняє продаж сліпих коробок дітям віком до восьми років, щоб приборкати їхню залежність.

Хоча газета "Женьмінь жибао" не назвала Pop Mart, компанія вважається найбільшим переможцем від ажіотажу навколо ляльок - "сліпих" (або "незрозумілих"). Найбільшим успіхом компанії є її ляльки Labubu, які полонили серця та гаманці колекціонерів від Китаю до Південно-Східної Азії, Близького Сходу та інших країн.

Міжнародний успіх зробив Pop Mart одним із провідних гравців на фондовому ринку Гонконгу цього року, і інвестори очікують продовження темпів зростання.

Нагадаємо

Українська блогерка й власниця флористичного бізнесу Настя Скальницька (відома як Настя Талпа) створила квіткову композицію Лабубу для блогерки Стасі Макєєвої вартістю близько 250 тисяч гривень.

Раніше УНН писав, що Labubu — ельфоподібні милі та дещо зловісні іграшки стали новим трендом. Їх створив гонконзький художник Kasing Lung ще у 2015 році. Вони популярні через свої унікальні риси - великі очі, пухнасте тіло, гострі зуби та вуха зайця. Дорослі використовують їх як спосіб самовираження.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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