Владелец Labubu потерял $4 млрд всего за два дня – из-за критики со стороны Китая

Акции Pop Mart, производителя игрушек Labubu, подешевели за два дня более чем на 8% после критики слепых коробок в газете Коммунистической партии. Компанию обвинили в "безудержном потребительском подходе". Об этом сообщает SCMP, передает УНН.

Детали

В пятницу на гонконгской бирже акции Pop Mart International Group упали на 3,6% до 239,60 гонконгских долларов. За два дня акции упали на 8,8%, потеряв рыночную стоимость на 30,89 миллиарда гонконгских долларов (3,93 миллиарда долларов США).

Основой бизнес-модели Pop Mart являются слепые коробки и слепые карточки, которые скрывают свое содержимое с помощью герметичной упаковки. Это побуждает коллекционеров к частым и повторным покупкам, чтобы получить самые редкие и желанные игрушки или карточки, где вероятность найти редкие издания оценивается в менее чем 2 процента.

Эти продукты являются "бизнес-ловушками", разработанными для использования непредсказуемых вознаграждений для поощрения к повторным покупкам - сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на экспертов-юристов и ученых.

Отмечается, что несовершеннолетние особенно уязвимы, учитывая их самоконтроль и психологическую зрелость, что все еще развиваются, предупреждает газета, призывая к более строгому регулированию для защиты их от такой тактики.

В 2023 году китайские власти издали директиву, запрещающую продажу слепых коробок детям в возрасте до восьми лет, чтобы обуздать их зависимость.

Хотя газета "Жэньминь жибао" не назвала Pop Mart, компания считается крупнейшим выгодоприобретателем от ажиотажа вокруг "слепых" (или "непонятных") кукол. Крупнейшим успехом компании являются ее куклы Labubu, которые покорили сердца и кошельки коллекционеров от Китая до Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других стран.

Международный успех сделал Pop Mart одним из ведущих игроков на фондовом рынке Гонконга в этом году, и инвесторы ожидают продолжения темпов роста.

Напомним

Украинская блогерша и владелица флористического бизнеса Настя Скальницкая (известная как Настя Талпа) создала цветочную композицию Лабубу для блогерши Стаси Макеевой стоимостью около 250 тысяч гривен.

Ранее УНН писал, что Labubu — эльфоподобные милые и несколько зловещие игрушки стали новым трендом. Их создал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году. Они популярны из-за своих уникальных черт — большие глаза, пушистое тело, острые зубы и уши зайца. Взрослые используют их как способ самовыражения.