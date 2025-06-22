Китайская игрушка, покорившая мир: зарубежные продажи Labubu принесли Pop Mart более 700 млн долларов

Пушистая игрушка Labubu произвела мировой фурор, превратив китайскую компанию Pop Mart в одного из лидеров глобального рынка игрушек с почти 2 миллиардами долларов ежегодных продаж. Рыночная капитализация Pop Mart уже вдвое превышает объединенную стоимость гигантов Hasbro и Mattel, пишет Financial Time передает УНН.

Детали

Компания Pop Mart, основанная в 2010 году Ван Нином из провинции Хэнань, сейчас оценивается в 40 миллиардов долларов – вдвое больше, чем Hasbro и Mattel вместе. В 2020-м бренд вышел на Гонконгскую биржу, а сам Ван Нин, как отмечает издание, "стал одним из богатейших людей Китая с состоянием более 21 миллиарда долларов". Только за прошлый год доход Pop Mart из-за пределов Китая составил 5,1 млрд юаней (приблизительно 707 миллионов долларов), или 39% всех доходов.

Магия "слепых коробок"

Pop Mart продает свои игрушки в так называемых "слепых коробках", где покупатель не знает, какую именно фигурку он получит. Эта модель стимулирует повторные покупки, создает коллекционный ажиотаж и даже вызывает зависимость. Некоторые куклы на вторичном рынке продаются втрое дороже. В Китае эта модель привлекла внимание властей: государственные СМИ призвали усилить регулирование из-за рисков для несовершеннолетних. После этого акции компании упали на 3,6%.

Pop Mart активно продвигает эксклюзивные серии, в частности издания для отдельных городов. Например, Mega Space Molly можно купить только в Шанхае. Лимитированные фигурки вызывают ажиотаж: недавно человеческую версию Labubu продали на аукционе в Пекине за 1,2 млн юаней (свыше 160 тысяч долларов).

Феномен Labubu, по словам Джейсона Ю из Kantar Worldpanel, имеет более глубокое объяснение.

Многие молодые люди в Китае - это дети, выросшие без братьев и сестер. Они часто чувствуют одиночество - говорит он.

Labubu и подобные игрушки удовлетворяют потребность в эмоциональной связи и комфорте.

Продажи Labubu в прошлом году выросли более чем в восемь раз, обеспечив пятую часть всего дохода Pop Mart. Другие коллекции также набирают обороты - линейка Crybaby, например, выросла в 16 раз. Однако эксперты предупреждают, что компания может потерять динамику без новых продуктов.

Если Pop Mart не сможет постоянно обновлять свою интеллектуальную собственность, фанаты могут потерять интерес - считает Джефф Чжан из Morningstar.

Напомним

Ранее стало известно, что акции Pop Mart, производителя игрушек Labubu, упали на 8% после критики Коммунистической партии за "слепые коробки", что привело к потере $4 млрд рыночной стоимости. Компанию обвинили в побуждении к повторным покупкам с помощью механизма скрытого содержимого, особенно для несовершеннолетних.