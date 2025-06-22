Китайская игрушка, покорившая мир: зарубежные продажи Labubu принесли Pop Mart более 700 млн долларов
Киев • УНН
Китайская компания Pop Mart, создавшая игрушку Labubu, стала мировым лидером рынка игрушек, превысив стоимость Hasbro и Mattel. Ее успех базируется на модели "слепых коробок", которая стимулирует коллекционирование и повторные покупки, но вызывает обеспокоенность властей из-за рисков для несовершеннолетних.
Пушистая игрушка Labubu произвела мировой фурор, превратив китайскую компанию Pop Mart в одного из лидеров глобального рынка игрушек с почти 2 миллиардами долларов ежегодных продаж. Рыночная капитализация Pop Mart уже вдвое превышает объединенную стоимость гигантов Hasbro и Mattel, пишет Financial Time передает УНН.
Детали
Компания Pop Mart, основанная в 2010 году Ван Нином из провинции Хэнань, сейчас оценивается в 40 миллиардов долларов – вдвое больше, чем Hasbro и Mattel вместе. В 2020-м бренд вышел на Гонконгскую биржу, а сам Ван Нин, как отмечает издание, "стал одним из богатейших людей Китая с состоянием более 21 миллиарда долларов". Только за прошлый год доход Pop Mart из-за пределов Китая составил 5,1 млрд юаней (приблизительно 707 миллионов долларов), или 39% всех доходов.
Магия "слепых коробок"
Pop Mart продает свои игрушки в так называемых "слепых коробках", где покупатель не знает, какую именно фигурку он получит. Эта модель стимулирует повторные покупки, создает коллекционный ажиотаж и даже вызывает зависимость. Некоторые куклы на вторичном рынке продаются втрое дороже. В Китае эта модель привлекла внимание властей: государственные СМИ призвали усилить регулирование из-за рисков для несовершеннолетних. После этого акции компании упали на 3,6%.
Pop Mart активно продвигает эксклюзивные серии, в частности издания для отдельных городов. Например, Mega Space Molly можно купить только в Шанхае. Лимитированные фигурки вызывают ажиотаж: недавно человеческую версию Labubu продали на аукционе в Пекине за 1,2 млн юаней (свыше 160 тысяч долларов).
Феномен Labubu, по словам Джейсона Ю из Kantar Worldpanel, имеет более глубокое объяснение.
Многие молодые люди в Китае - это дети, выросшие без братьев и сестер. Они часто чувствуют одиночество
Labubu и подобные игрушки удовлетворяют потребность в эмоциональной связи и комфорте.
Продажи Labubu в прошлом году выросли более чем в восемь раз, обеспечив пятую часть всего дохода Pop Mart. Другие коллекции также набирают обороты - линейка Crybaby, например, выросла в 16 раз. Однако эксперты предупреждают, что компания может потерять динамику без новых продуктов.
Если Pop Mart не сможет постоянно обновлять свою интеллектуальную собственность, фанаты могут потерять интерес
Напомним
Ранее стало известно, что акции Pop Mart, производителя игрушек Labubu, упали на 8% после критики Коммунистической партии за "слепые коробки", что привело к потере $4 млрд рыночной стоимости. Компанию обвинили в побуждении к повторным покупкам с помощью механизма скрытого содержимого, особенно для несовершеннолетних.