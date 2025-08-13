$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
14:07 • 6182 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 11125 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 25573 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 33183 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 61855 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 34235 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 58559 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27611 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 65834 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34725 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Balenciaga випустила нову сумку Marché Packable Tote Medium, що імітує супермаркетний пакет. Аксесуар з поліаміду та Dyneema коштує понад 1000 доларів та вміщує до 10 кг.

Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів

Balenciaga виставила на продаж сумку-тоут Marché, яка нагадує звичайний супермаркетний пакет, за понад 1000 доларів. Поношений на вигляд аксесуар здатний вмістити речі вагою до 10 кг, пише УНН із посиланням на WhatsTheJam.

Balenciaga представила нову сумку-тоут Marché Packable Tote Medium, яка здивувала модників своєю схожістю на звичайний поліетиленовий пакет із супермаркету. Попри поношений вигляд зі складками, сумка абсолютно нова і коштує колосальні 775 фунтів стерлінгів абож понад 1000 доларів.

На відміну від пластикових пакетів, Marché виготовлена з поліаміду та Dyneema, що робить її міцною та придатною для повсякденного використання. На лицьовій стороні сумки нанесено логотип Balenciaga, адреси двох паризьких магазинів і вебсайт бренду.

Сумка має дві ручки та внутрішню плоску кишеню, яка дозволяє складати її. За словами виробника, виріб здатен вмістити все необхідне – від смартфона до ноутбука вагою до 10 кг.

Хоча Balenciaga була заснована в Іспанії, її штаб-квартира зараз розташована у Парижі, а ця сумка виробляється в Італії. Замовлення Marché наразі доступне, і доставка безкоштовна – очікувана дата прибуття до покупця 21 жовтня.

Виробник Labubu прогнозує зростання прибутку щонайменше на 350%16.07.25, 14:00 • 5955 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Париж
Італія