Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів

Balenciaga виставила на продаж сумку-тоут Marché, яка нагадує звичайний супермаркетний пакет, за понад 1000 доларів. Поношений на вигляд аксесуар здатний вмістити речі вагою до 10 кг, пише УНН із посиланням на WhatsTheJam.

Balenciaga представила нову сумку-тоут Marché Packable Tote Medium, яка здивувала модників своєю схожістю на звичайний поліетиленовий пакет із супермаркету. Попри поношений вигляд зі складками, сумка абсолютно нова і коштує колосальні 775 фунтів стерлінгів абож понад 1000 доларів.

На відміну від пластикових пакетів, Marché виготовлена з поліаміду та Dyneema, що робить її міцною та придатною для повсякденного використання. На лицьовій стороні сумки нанесено логотип Balenciaga, адреси двох паризьких магазинів і вебсайт бренду.

Сумка має дві ручки та внутрішню плоску кишеню, яка дозволяє складати її. За словами виробника, виріб здатен вмістити все необхідне – від смартфона до ноутбука вагою до 10 кг.

Хоча Balenciaga була заснована в Іспанії, її штаб-квартира зараз розташована у Парижі, а ця сумка виробляється в Італії. Замовлення Marché наразі доступне, і доставка безкоштовна – очікувана дата прибуття до покупця 21 жовтня.

