Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака

Эксклюзив
12:02 • 4658 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 14966 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 31162 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 20798 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 36000 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 49286 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32222 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 65129 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83309 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52684 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISW
13 августа, 02:50 • 41527 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
13 августа, 05:47 • 42411 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публике
13 августа, 06:39 • 21596 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - Нацгвардия
07:26 • 30608 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и Украиной
11:10 • 10654 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 31167 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 36002 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 49289 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 65131 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 41008 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Эшли Байден, дочь экс-президента США Джо Байдена, подала на развод после 13 лет брака с пластическим хирургом Говардом Крейном. Она опубликовала пост в Instagram с песней "Freedom" Бейонсе и цитатой о новых границах.

Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака

Старшая дочь бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Эшли на этой неделе подала на развод со своим мужем, с которым прожила 13 лет. 44-летняя актриса также опубликовала в тот же день историю в Instagram с песней "Freedom" Бейонсе, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В своем посте Эшли Байден проходит по парку, показывая большой палец вверх во время исполнения песни, сообщает Philadelphia Inquirer, которая первой сообщила о подаче заявления.

Она также опубликовала цитату: "Новая жизнь, новое начало означает новые границы. Новые способы бытия, которые не будут выглядеть и звучать так, как раньше" под песню "Freedom Time" Лорин Хилл.

Эшли Байден была замужем за пластическим хирургом Говардом Крейном с 2012 года. По данным журнала People, разведенная пара поженилась в Гринвилле, штат Делавэр, на церемонии, которая объединила ее католическую веру и его еврейские корни. Торжественный прием состоялся в доме семьи Байденов на озере в Уилмингтоне.

Это тот парень, который ей нужен. И он получает невероятную женщину

- сказал тогда бывший президент.

Байден познакомилась со своим мужем через своего покойного брата Бо Байдена и начала встречаться с ним в 2010 году. Она вспомнила о своей свадьбе, когда представляла бывшего президента на Национальном съезде Демократической партии в прошлом году.

В то время мой папа был вице-президентом, но он также был тем папой, который буквально организовал весь прием. Он ездил на своем внедорожнике John Deere, организовывал сервировку стола, расставлял растения, и, кстати, он был очень эмоциональным"

– сказала она.

Эшли Байден добавила: "Прежде чем он провел меня к алтарю, он повернулся ко мне и сказал, что всегда будет моим лучшим другом. Спустя все эти годы, папа, ты все еще мой лучший друг".

Дополнение

С декабря 2024 года по январь 2025 года экс-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заверял помилования и смягчения наказаний с помощью автоматической ручки, которая воспроизводит его подпись. Теперь Белый дом проведет собственное расследование и проверит более одного миллиона документов, подписанных такой ручкой.

