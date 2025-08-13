Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака

Старшая дочь бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Эшли на этой неделе подала на развод со своим мужем, с которым прожила 13 лет. 44-летняя актриса также опубликовала в тот же день историю в Instagram с песней "Freedom" Бейонсе, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В своем посте Эшли Байден проходит по парку, показывая большой палец вверх во время исполнения песни, сообщает Philadelphia Inquirer, которая первой сообщила о подаче заявления.

Она также опубликовала цитату: "Новая жизнь, новое начало означает новые границы. Новые способы бытия, которые не будут выглядеть и звучать так, как раньше" под песню "Freedom Time" Лорин Хилл.

Эшли Байден была замужем за пластическим хирургом Говардом Крейном с 2012 года. По данным журнала People, разведенная пара поженилась в Гринвилле, штат Делавэр, на церемонии, которая объединила ее католическую веру и его еврейские корни. Торжественный прием состоялся в доме семьи Байденов на озере в Уилмингтоне.

Это тот парень, который ей нужен. И он получает невероятную женщину - сказал тогда бывший президент.

Байден познакомилась со своим мужем через своего покойного брата Бо Байдена и начала встречаться с ним в 2010 году. Она вспомнила о своей свадьбе, когда представляла бывшего президента на Национальном съезде Демократической партии в прошлом году.

В то время мой папа был вице-президентом, но он также был тем папой, который буквально организовал весь прием. Он ездил на своем внедорожнике John Deere, организовывал сервировку стола, расставлял растения, и, кстати, он был очень эмоциональным" – сказала она.

Эшли Байден добавила: "Прежде чем он провел меня к алтарю, он повернулся ко мне и сказал, что всегда будет моим лучшим другом. Спустя все эти годы, папа, ты все еще мой лучший друг".

Дополнение

