Білий дім розпочав розслідування щодо викристання Байденом авторучки для важливих документів

З грудня 2024 року по січень 2025 року експрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завіряв помилування та пом'якшення покарань за допомогою автоматичної ручки, яка відтворює його підпис. Тепер Білий дім проведе власне розслідування та перевірить понад один мільйон документів, підписаних такою ручкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

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За ініціативою республіканців до суду викликали колишніх помічників адміністрації Байдена у справі щодо використання ексочільником США авторучки під час підписання важливих документів щодо помилування та пом’якшення покарань. Зокрема, йдеться про деякі гучні випадки наприкінці каденції Байдена.

Крім того, Міністерство юстиції Сполучених Штатів проводить власне відкрите розслідування.

Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що документи, підписані авторучкою, були затвердженні без відома його попередника Джо Байдена.

"Нами керувала автоматична ручка, і ніхто не знає, хто нею користувався. Я думаю, що це один із найбільших скандалів в історії нашої країни", – сказав він.

Також Трамп вкотре наголосив, що Байден нібито має "психічний розлад" та "не розуміє, що робить".

Натомість, сам Байден в інтерв’ю New York Times запевнив, що самостійно ухвалював кожне рішення, яке було підписане автоматичною ручкою.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Комітет Палати представників США погрожував лікарю Джо Байдена повісткою до суду через ймовірне приховування психічного стану колишнього президента США. Трамп підозрює Байдена у тому, що через проблеми із психічним здоров’ям, другий не міг керувати країною, а замість нього це робив "хтось інший".