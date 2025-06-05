Лікаря Джо Байдена можуть викликати до суду через підозри у приховуванні психічного стану експрезидента США

Комітет з нагляду Палати представників США попередив, що вже цього тижня може надіслати повістку лікарю Джо Байдена - доктору Кевіну О’Коннору у справі про ймовірне приховування психічного стану колишнього президента Сполучених Штатів. Голова Комітету Джеймс Комер заявив, що "приховування психічного занепаду президента Байдена є одним із найбільших скандалів в історії країни". Про це повідомляє NewsWeek передає УНН.

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Згідно із інформацією видання, комітет з нагляду Палати представників США заявив, що готовий вже цього тижня вручити повістку до суду особистому лікарю Джо Байдена, доктору Кевіну О’Коннору, якщо той відмовиться свідчити добровільно. Причина - розслідування, яке стосується підозр у можливому приховуванні погіршення психічного стану Байдена під час його перебування на посаді президента.

Приховування психічного занепаду президента Байдена є одним із найбільших скандалів в історії нашої країни – заявив голова Комітету Джеймс Комер, республіканець із Кентуккі.

За словами Комера, лікар і наближені до Байдена посадовці мають надати "правдиві відповіді про когнітивний стан президента Байдена та про те, хто керував процесом" у Білому домі.

Суть звинувачень

У березні 2024 року Байден, якому на той момент було 81, здобув номінацію від Демократичної партії, але після теледебатів з Дональдом Трампом у червні постали серйозні сумніви щодо його ментального здоров'я.

Вже наступного місяця він зняв свою кандидатуру, а партію очолила віцепрезидентка Камала Гарріс.

Комер вимагає провести офіційні допити з Кевіном О’Коннором, а також із колишніми помічниками Білого дому - Енні Томасіні, Ентоні Берналом, Ешлі Вільямс та Нірою Танден.

Якщо вони не домовляться про дату зустрічі, "цього тижня надішлю повістки, щоб зобов’язати їх з’явитися", попередив він.

Також були направлені листи до кількох колишніх високопосадовців адміністрації Байдена, включно з Роном Кляйном, Анітою Данн, Майклом Донілоном, Брюсом Рідом та Стівом Ріккетті.

Американський народ заслуговує на повну прозорість, і Комітет з нагляду Палати представників проводить ретельне розслідування, щоб надати відповіді та забезпечити підзвітність - йдеться у заяві Комітету.

В інтерв’ю каналу Newsmax Комер підтвердив намір діяти жорстко.

Доктор О'Коннор буде першою особою, яка отримає офіційну повістку. Ми серйозно ставимося до прибуття цих людей, тому тепер йому доведеться прийти та дати повноцінні свідчення, а не транскрибувати інтерв’ю - заявив він.

Поки невідомо, чи О’Коннор та інші названі посадовці добровільно погодяться свідчити. У разі відмови та вручення повістки їм може загрожувати кримінальна відповідальність - включно з можливим ув’язненням терміном до одного року, ідеться у публікації.

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