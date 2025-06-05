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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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Трамп ініціював розслідування використання автопідпису Байденом

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Трамп доручив розслідувати використання Байденом автопідпису. Це сталось на тлі занепокоєнь щодо когнітивного стану Байдена та його здатності виконувати обов’язки президента.

Трамп ініціював розслідування використання автопідпису Байденом

Президент США Дональд Трамп доручив провести розслідування щодо використання автопідпису колишнім президентом країни Джо Байденом для підпису офіційних документів, ставлячи під сумнів його когнітивний стан під час перебування на посаді. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

У середу ввечері Трамп доручив юридичному раднику Білого дому та генеральному прокурору США Пем Бонді розслідувати, чи "певні особи змовилися з метою введення громадськості в оману щодо психічного стану Байдена та неконституційно здійснювали повноваження президента".

Зокрема, увага приділяється використанню автопідпису для підписання понад 1 тис. 200 президентських документів, включаючи укази, помилування та призначення суддів.

"Незважаючи на когнітивні порушення Байдена, його адміністрація видала понад 1 тис. 200 президентських документів, призначила 235 суддів до федеральних судів та здійснила більше помилувань і пом'якшень покарань, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США", - ідеться у заяві Білого дому.

У відповідь Байден назвав ці звинувачення "сміховинними та неправдивими", підкресливши, що особисто ухвалював усі рішення під час свого президентства.

Доповнення

Розслідування відбувається на тлі зростаючої уваги до стану здоров’я Байдена.

У травні 2025 року у нього було діагностовано агресивну форму раку простати четвертої стадії.

Окрім того, нещодавно опублікована книга "Original Sin" авторства Джейка Таппера та Алекса Томпсона висвітлює занепокоєння щодо фізичного та психічного стану Байдена під час його президентства.

Довідка

Автопідпис - це пристрій, який дозволяє автоматично відтворювати підпис особи.

Його використання президентами США має історичний прецедент: Томас Джефферсон використовував подібний пристрій, відомий як поліграф, а Джеральд Форд та Барак Обама, за повідомленнями, також застосовували автопідпис для підписання офіційних документів.

Нагадаємо

У лютому 2024 року спеціальний прокурор Роберт Гур оприлюднив звіт, у якому зазначалося про "значні обмеження пам’яті" у Байдена під час розслідування щодо неправильного поводження з класифікованими документами.

Це спричинило подальші дебати щодо його здатності виконувати обов’язки президента.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Пем Бонді
Білий дім
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден
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