Трамп инициировал расследование использования автоподписи Байденом
Киев • УНН
Трамп поручил расследовать использование Байденом автоподписи. Это произошло на фоне обеспокоенности относительно когнитивного состояния Байдена и его способности выполнять обязанности президента.
Президент США Дональд Трамп поручил провести расследование по использованию автоподписи бывшим президентом страны Джо Байденом для подписи официальных документов, ставя под сомнение его когнитивное состояние во время пребывания в должности. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
В среду вечером Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору США Пэм Бонди расследовать, «определенные лица сговорились с целью введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционно осуществляли полномочия президента».
В частности, внимание уделяется использованию автоподписи для подписания более 1 тыс. 200 президентских документов, включая указы, помилования и назначения судей.
«Несмотря на когнитивные нарушения Байдена, его администрация выдала более 1 тыс. 200 президентских документов, назначила 235 судей в федеральные суды и осуществила больше помилований и смягчений наказаний, чем любая другая администрация в истории США», - говорится в заявлении Белого дома.
В ответ Байден назвал эти обвинения «смехотворными и неправдивыми», подчеркнув, что лично принимал все решения во время своего президентства.
Дополнение
Расследование проходит на фоне растущего внимания к состоянию здоровья Байдена.
В мае 2025 года у него была диагностирована агрессивная форма рака простаты четвертой стадии.
Кроме того, недавно опубликованная книга «Original Sin» авторства Джейка Таппера и Алекса Томпсона освещает беспокойство по поводу физического и психического состояния Байдена во время его президентства.
Справка
Автоподпись – это устройство, которое позволяет автоматически воспроизводить подпись лица.
Его использование президентами США имеет исторический прецедент: Томас Джефферсон использовал подобное устройство, известное как полиграф, а Джеральд Форд и Барак Обама, по сообщениям, также применяли автоподпись для подписания официальных документов.
Напомним
В феврале 2024 года специальный прокурор Роберт Гур обнародовал отчет, в котором отмечалось о «значительных ограничениях памяти» у Байдена во время расследования по неправильному обращению с классифицированными документами.
Это повлекло за собой дальнейшие дебаты относительно его способности выполнять обязанности президента.