Врача Джо Байдена могут вызвать в суд из-за подозрений в сокрытии психического состояния экс-президента США

Комитет по надзору Палаты представителей США предупредил, что уже на этой неделе может направить повестку врачу Джо Байдена - доктору Кевину О'Коннору по делу о вероятном сокрытии психического состояния бывшего президента Соединенных Штатов. Председатель Комитета Джеймс Комер заявил, что "сокрытие психического упадка президента Байдена является одним из крупнейших скандалов в истории страны". Об этом сообщает NewsWeek передает УНН.

Детали

Согласно информации издания, комитет по надзору Палаты представителей США заявил, что готов уже на этой неделе вручить повестку в суд личному врачу Джо Байдена, доктору Кевину О'Коннору, если тот откажется свидетельствовать добровольно. Причина - расследование, касающееся подозрений в возможном сокрытии ухудшения психического состояния Байдена во время его пребывания на посту президента.

Сокрытие психического упадка президента Байдена является одним из крупнейших скандалов в истории нашей страны – заявил председатель Комитета Джеймс Комер, республиканец из Кентукки.

По словам Комера, врач и приближенные к Байдену должностные лица должны предоставить "правдивые ответы о когнитивном состоянии президента Байдена и о том, кто руководил процессом" в Белом доме.

Суть обвинений

В марте 2024 года Байден, которому на тот момент было 81, получил номинацию от Демократической партии, но после теледебатов с Дональдом Трампом в июне возникли серьезные сомнения относительно его ментального здоровья.

Уже в следующем месяце он снял свою кандидатуру, а партию возглавила вице-президент Камала Харрис.

Комер требует провести официальные допросы с Кевином О'Коннором, а также с бывшими помощниками Белого дома - Энни Томасини, Энтони Берналом, Эшли Уильямс и Нирой Танден.

Если они не договорятся о дате встречи, "на этой неделе направлю повестки, чтобы обязать их явиться", предупредил он.

Также были направлены письма нескольким бывшим высокопоставленным чиновникам администрации Байдена, включая Рона Кляйна, Аниту Данн, Майкла Донилона, Брюса Рида и Стива Риккетти.

Американский народ заслуживает полной прозрачности, и Комитет по надзору Палаты представителей проводит тщательное расследование, чтобы предоставить ответы и обеспечить подотчетность - говорится в заявлении Комитета.

В интервью каналу Newsmax Комер подтвердил намерение действовать жестко.

Доктор О'Коннор будет первым лицом, которое получит официальную повестку. Мы серьезно относимся к прибытию этих людей, поэтому теперь ему придется прийти и дать полноценные показания, а не транскрибировать интервью - заявил он.

Пока неизвестно, согласится ли О'Коннор и другие названные должностные лица добровольно свидетельствовать. В случае отказа и вручения повестки им может грозить уголовная ответственность - включая возможное заключение сроком до одного года, говорится в публикации.

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