Белый дом начал расследование использования Байденом авторучки для важных документов

С декабря 2024 года по январь 2025 года экс-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заверял помилования и смягчения наказаний с помощью автоматической ручки, которая воспроизводит его подпись. Теперь Белый дом проведет собственное расследование и проверит более одного миллиона документов, подписанных такой ручкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По инициативе республиканцев в суд вызвали бывших помощников администрации Байдена по делу об использовании экс-главой США авторучки при подписании важных документов о помиловании и смягчении наказаний. В частности, речь идет о некоторых громких случаях в конце каденции Байдена.

Кроме того, Министерство юстиции Соединенных Штатов проводит собственное открытое расследование.

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что документы, подписанные авторучкой, были утверждены без ведома его предшественника Джо Байдена.

"Нами руководила автоматическая ручка, и никто не знает, кто ею пользовался. Я думаю, что это один из самых больших скандалов в истории нашей страны", – сказал он.

Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что Байден якобы имеет "психическое расстройство" и "не понимает, что делает".

В то же время, сам Байден в интервью New York Times заверил, что самостоятельно принимал каждое решение, которое было подписано автоматической ручкой.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Комитет Палаты представителей США угрожал врачу Джо Байдена повесткой в суд из-за вероятного сокрытия психического состояния бывшего президента США. Трамп подозревает Байдена в том, что из-за проблем с психическим здоровьем, второй не мог управлять страной, а вместо него это делал "кто-то другой".