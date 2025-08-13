$41.430.02
Ексклюзив
12:02 • 3944 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 14273 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 30048 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 20223 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 35011 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 22964 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 48645 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32065 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 64623 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83236 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Ешлі Байден, донька експрезидента США Джо Байдена, подала на розлучення після 13 років шлюбу з пластичним хірургом Говардом Крейном. Вона опублікувала пост в Instagram з піснею "Freedom" Бейонсе та цитатою про нові межі.

Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу

Старша дочка колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена Ешлі цього тижня подала на розлучення зі своїм чоловіком, з яким прожила 13 років. 44-річна акторка також опублікувала того ж дня історію в Instagram з піснею "Freedom" Бейонсе, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

У своєму пості Ешлі Байден проходить парком, показуючи великий палець вгору під час виконання пісні, повідомляє Philadelphia Inquirer, яка першою повідомила про подання заяви.

Вона також опублікувала цитату: "Нове життя, новий початок означає нові межі. Нові способи буття, які не виглядатимуть і не звучатимуть так, як раніше" під пісню "Freedom Time" Лорін Гілл.

Ешлі Байден була одружена з пластичним хірургом Говардом Крейном з 2012 року. За даними журналу People, розлучена пара одружилася в Грінвіллі, штат Делавер, на церемонії, яка поєднала її католицьку віру та його єврейське коріння. Урочистий прийом відбувся в будинку родини Байденів на озері у Вілмінгтоні.

Це той хлопець, який їй потрібен. І він отримує неймовірну жінку

- сказав тоді колишній президент.

Байден познайомилася зі своїм чоловіком через свого покійного брата Бо Байдена та почала зустрічатися з ним у 2010 році. Вона згадала про своє весілля, коли представляла колишнього президента на Національному з'їзді Демократичної партії минулого року.

На той час мій тато був віце-президентом, але він також був тим татом, який буквально організував увесь прийом. Він їздив на своєму позашляховику John Deere, організовував сервірування столу, розставляв рослини, і, до речі, він був дуже емоційним"

– сказала вона.

Ешлі Байден додала: "Перш ніж він провів мене до вівтаря, він повернувся до мене і сказав, що завжди буде моїм найкращим другом. Через усі ці роки, тату, ти все ще мій найкращий друг".

Доповнення

З грудня 2024 року по січень 2025 року експрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завіряв помилування та пом'якшення покарань за допомогою автоматичної ручки, яка відтворює його підпис. Тепер Білий дім проведе власне розслідування та перевірить понад один мільйон документів, підписаних такою ручкою.

Павло Зінченко

