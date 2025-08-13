Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу

Старша дочка колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена Ешлі цього тижня подала на розлучення зі своїм чоловіком, з яким прожила 13 років. 44-річна акторка також опублікувала того ж дня історію в Instagram з піснею "Freedom" Бейонсе, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

У своєму пості Ешлі Байден проходить парком, показуючи великий палець вгору під час виконання пісні, повідомляє Philadelphia Inquirer, яка першою повідомила про подання заяви.

Вона також опублікувала цитату: "Нове життя, новий початок означає нові межі. Нові способи буття, які не виглядатимуть і не звучатимуть так, як раніше" під пісню "Freedom Time" Лорін Гілл.

Ешлі Байден була одружена з пластичним хірургом Говардом Крейном з 2012 року. За даними журналу People, розлучена пара одружилася в Грінвіллі, штат Делавер, на церемонії, яка поєднала її католицьку віру та його єврейське коріння. Урочистий прийом відбувся в будинку родини Байденів на озері у Вілмінгтоні.

Це той хлопець, який їй потрібен. І він отримує неймовірну жінку - сказав тоді колишній президент.

Байден познайомилася зі своїм чоловіком через свого покійного брата Бо Байдена та почала зустрічатися з ним у 2010 році. Вона згадала про своє весілля, коли представляла колишнього президента на Національному з'їзді Демократичної партії минулого року.

На той час мій тато був віце-президентом, але він також був тим татом, який буквально організував увесь прийом. Він їздив на своєму позашляховику John Deere, організовував сервірування столу, розставляв рослини, і, до речі, він був дуже емоційним" – сказала вона.

Ешлі Байден додала: "Перш ніж він провів мене до вівтаря, він повернувся до мене і сказав, що завжди буде моїм найкращим другом. Через усі ці роки, тату, ти все ще мій найкращий друг".

Доповнення

