Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публике
Киев • УНН
Acura NSX Roadster Тони Старка из фильма «Мстители» будет представлен на Неделе автомобилей в Монтерее. Автомобиль, созданный для фильма на базе NSX первого поколения, также выставят на благотворительный аукцион в следующем году.
Acura, японский люксовый автомобильный бренд, принадлежащий компании Honda, объявила, что Acura NSX Roadster Тони Старка из фильма "Мстители" (The Avengers) впервые за более чем десятилетие появится на Неделе автомобилей в Монтерее в США, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.
Детали
Roadster будет представлен на выставке The Quail, A Motorsports Gathering 15 августа в рамках празднования Acura 35-летия первого поколения NSX.
Кроме того, Acura заявила, что планирует выставить Roadster NSX Stark на благотворительный аукцион и начнет принимать заявки на участие в аукционе в Монтерее в следующем году. Кроме Roadster NSX, оснащенного специальным номерным знаком Stark 33, на стенде Acura на выставке Quail также будут представлены великолепные серийные экземпляры NSX.
Среди них NSX-R 1995 года, который никогда не продавался в США, и Zanardi Edition 1999 года - модель ограниченного тиража, выпущенная в честь двух подряд побед гонщика в чемпионатах CART Champ Car. Старые автомобили будут представлены вместе с RSX Prototype, новейшим электромобилем Honda, и будущим электрическим кроссовером бренда Acura.
NSX Roadster Тони Старка появился на большом экране в знаменательный год для люксового бренда Honda. До выхода фильма в мае 2012 года концепт NSX (купе) дебютировал на Детройтском автосалоне, а затем появился в рекламе Acura, снятой с участием звезд, включая Джерри Сайнфелда и Джея Лено во время Суперкубка.
Сама серийная версия NSX второго поколения появилась на дорогах только в 2016 году, но до этого Roadster также появился на красной дорожке во время премьеры фильма "Мстители" с Робертом Дауни-младшим за рулем.
Однако, по заявлению Acura, автомобиль, на котором ездил актер из фильма "Железный человек" (Iron Man), не был каким-то предсерийным прототипом с бета-версией технологий. Roadster был создан специально для фильма голливудской компанией Trans FX и разработан командой Acura Design Studio в Лос-Анджелесе под руководством тогдашнего креативного директора Acura Дейва Марека.
Примечательно, что изготовленный вручную кузов киношного Roadster из смолы и стекловолокна был установлен на "старый" NSX первого поколения 1991 года с пробегом более 252 000 миль. Кроме уникального кузова, высоту дорожного просвета снизили, установили 18-дюймовые колеса (45-46 см) и ковшеобразные сиденья.
"Мы знали, что это должен быть надежный автомобиль для съемок, а не просто статичный экспонат, и мы не могли придумать ничего надежнее оригинального Acura NSX", - заявил Марек.