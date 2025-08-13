$41.450.06
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 10393 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 29538 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 59151 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 42644 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 76592 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 41028 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 41096 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 113750 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 102659 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Acura NSX Roadster Тоні Старка з фільму "Месники" буде представлений на Тижні автомобілів у Монтереї. Автомобіль, створений для фільму на базі NSX першого покоління, також виставлять на благодійний аукціон наступного року.

Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці

Acura, японський люксовий автомобільний бренд, що належить компанії Honda, оголосила, що Acura NSX Roadster Тоні Старка з фільму "Месники" (The Avengers) вперше за більш як десятиліття з'явиться на Тижні автомобілів у Монтереї у США, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Roadster буде представлений на виставці The Quail, A Motorsports Gathering 15 серпня в межах святкування Acura 35-річчя першого покоління NSX.

Окрім того, Acura заявила, що планує виставити Roadster NSX Stark на благодійний аукціон та почне приймати заявки на участь в аукціоні у Монтереї наступного року. Окрім Roadster NSX, оснащеного спеціальним номерним знаком Stark 33, на стенді Acura на виставці Quail також будуть представлені чудові серійні екземпляри NSX.

Серед них NSX-R 1995 року, який ніколи не продавався у США, та Zanardi Edition 1999 року - модель обмеженого тиражу, випущена на честь двох поспіль перемог гонщика у чемпіонатах CART Champ Car. Старі автомобілі будуть представлені разом із RSX Prototype, найновішим електромобілем Honda, та майбутнім електричним кросовером бренду Acura.

NSX Roadster Тоні Старка з'явився на великому екрані у знаменний рік для люксового бренду Honda. До виходу фільму в травні 2012 року концепт NSX (купе) дебютував на Детройтському автосалоні, а потім з'явився в рекламі Acura, знятої за участю зірок, включаючи Джеррі Сайнфелда та Джея Лено під час Суперкубку.

Сама серійна версія NSX другого покоління з'явилася на дорогах лише у 2016 році, але до цього Roadster також з'явився на червоній доріжці під час прем'єри фільму "Месники" з Робертом Дауні-молодшим за кермом.

Однак, за заявою Acura, автомобіль, на якому їздив актор з фільму "Залізна людина" (Iron Man), не був якимось передсерійним прототипом з бета-версією технологій. Roadster був створений спеціально для фільму голлівудською компанією Trans FX та розроблений командою Acura Design Studio в Лос-Анджелесі під керівництвом тодішнього креативного директора Acura Дейва Марека.

Примітно, що виготовлений вручну кузов кіношного Roadster зі смоли та скловолокна був встановлений на "старий" NSX першого покоління 1991 з пробігом понад 252 000 миль. Окрім унікального кузова, висоту дорожнього просвіту знизили, встановили 18-дюймові колеса (45-46 см) та ковшеподібні сидіння.

"Ми знали, що це повинен бути надійний автомобіль для зйомок, а не просто статичний експонат, і ми не могли придумати нічого надійнішого за оригінальний Acura NSX", - заявив Марек.

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН LiteАвто
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес