Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Київ • УНН
Acura NSX Roadster Тоні Старка з фільму "Месники" буде представлений на Тижні автомобілів у Монтереї. Автомобіль, створений для фільму на базі NSX першого покоління, також виставлять на благодійний аукціон наступного року.
Acura, японський люксовий автомобільний бренд, що належить компанії Honda, оголосила, що Acura NSX Roadster Тоні Старка з фільму "Месники" (The Avengers) вперше за більш як десятиліття з'явиться на Тижні автомобілів у Монтереї у США, пише УНН з посиланням на Autoblog.
Деталі
Roadster буде представлений на виставці The Quail, A Motorsports Gathering 15 серпня в межах святкування Acura 35-річчя першого покоління NSX.
Окрім того, Acura заявила, що планує виставити Roadster NSX Stark на благодійний аукціон та почне приймати заявки на участь в аукціоні у Монтереї наступного року. Окрім Roadster NSX, оснащеного спеціальним номерним знаком Stark 33, на стенді Acura на виставці Quail також будуть представлені чудові серійні екземпляри NSX.
Серед них NSX-R 1995 року, який ніколи не продавався у США, та Zanardi Edition 1999 року - модель обмеженого тиражу, випущена на честь двох поспіль перемог гонщика у чемпіонатах CART Champ Car. Старі автомобілі будуть представлені разом із RSX Prototype, найновішим електромобілем Honda, та майбутнім електричним кросовером бренду Acura.
NSX Roadster Тоні Старка з'явився на великому екрані у знаменний рік для люксового бренду Honda. До виходу фільму в травні 2012 року концепт NSX (купе) дебютував на Детройтському автосалоні, а потім з'явився в рекламі Acura, знятої за участю зірок, включаючи Джеррі Сайнфелда та Джея Лено під час Суперкубку.
Сама серійна версія NSX другого покоління з'явилася на дорогах лише у 2016 році, але до цього Roadster також з'явився на червоній доріжці під час прем'єри фільму "Месники" з Робертом Дауні-молодшим за кермом.
Однак, за заявою Acura, автомобіль, на якому їздив актор з фільму "Залізна людина" (Iron Man), не був якимось передсерійним прототипом з бета-версією технологій. Roadster був створений спеціально для фільму голлівудською компанією Trans FX та розроблений командою Acura Design Studio в Лос-Анджелесі під керівництвом тодішнього креативного директора Acura Дейва Марека.
Примітно, що виготовлений вручну кузов кіношного Roadster зі смоли та скловолокна був встановлений на "старий" NSX першого покоління 1991 з пробігом понад 252 000 миль. Окрім унікального кузова, висоту дорожнього просвіту знизили, встановили 18-дюймові колеса (45-46 см) та ковшеподібні сидіння.
"Ми знали, що це повинен бути надійний автомобіль для зйомок, а не просто статичний експонат, і ми не могли придумати нічого надійнішого за оригінальний Acura NSX", - заявив Марек.