Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці

Acura, японський люксовий автомобільний бренд, що належить компанії Honda, оголосила, що Acura NSX Roadster Тоні Старка з фільму "Месники" (The Avengers) вперше за більш як десятиліття з'явиться на Тижні автомобілів у Монтереї у США, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Roadster буде представлений на виставці The Quail, A Motorsports Gathering 15 серпня в межах святкування Acura 35-річчя першого покоління NSX.

Окрім того, Acura заявила, що планує виставити Roadster NSX Stark на благодійний аукціон та почне приймати заявки на участь в аукціоні у Монтереї наступного року. Окрім Roadster NSX, оснащеного спеціальним номерним знаком Stark 33, на стенді Acura на виставці Quail також будуть представлені чудові серійні екземпляри NSX.

Серед них NSX-R 1995 року, який ніколи не продавався у США, та Zanardi Edition 1999 року - модель обмеженого тиражу, випущена на честь двох поспіль перемог гонщика у чемпіонатах CART Champ Car. Старі автомобілі будуть представлені разом із RSX Prototype, найновішим електромобілем Honda, та майбутнім електричним кросовером бренду Acura.

NSX Roadster Тоні Старка з'явився на великому екрані у знаменний рік для люксового бренду Honda. До виходу фільму в травні 2012 року концепт NSX (купе) дебютував на Детройтському автосалоні, а потім з'явився в рекламі Acura, знятої за участю зірок, включаючи Джеррі Сайнфелда та Джея Лено під час Суперкубку.

Сама серійна версія NSX другого покоління з'явилася на дорогах лише у 2016 році, але до цього Roadster також з'явився на червоній доріжці під час прем'єри фільму "Месники" з Робертом Дауні-молодшим за кермом.

Однак, за заявою Acura, автомобіль, на якому їздив актор з фільму "Залізна людина" (Iron Man), не був якимось передсерійним прототипом з бета-версією технологій. Roadster був створений спеціально для фільму голлівудською компанією Trans FX та розроблений командою Acura Design Studio в Лос-Анджелесі під керівництвом тодішнього креативного директора Acura Дейва Марека.

Примітно, що виготовлений вручну кузов кіношного Roadster зі смоли та скловолокна був встановлений на "старий" NSX першого покоління 1991 з пробігом понад 252 000 миль. Окрім унікального кузова, висоту дорожнього просвіту знизили, встановили 18-дюймові колеса (45-46 см) та ковшеподібні сидіння.

"Ми знали, що це повинен бути надійний автомобіль для зйомок, а не просто статичний експонат, і ми не могли придумати нічого надійнішого за оригінальний Acura NSX", - заявив Марек.