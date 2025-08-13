На Покровском направлении сорвали штурм россиян - Нацгвардия
Бригада НГУ "Спартан" отбила попытку прорыва россиян, уничтожив взвод противника. За сутки гвардейцы отбили 27 штурмовых действий.
Украинские воины сорвали штурм на Покровском направлении, сообщил в среду командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в Telegram, пишет УНН.
По его словам, "россияне совершили очередную попытку прорыва в зоне ответственности бригады НГУ "Спартан"".
"Аэроразведка зафиксировала перемещение вражеского БТР. По технике и личному составу противника наши воины оперативно отработали дронами и артиллерией. В результате профессиональных действий взвод россиян уничтожен, попытка штурма сорвана", - рассказал Пивненко.
По его словам, всего за минувшие сутки по линии фронта гвардейцы отбили 27 штурмовых действий противника.
