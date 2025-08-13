$41.450.06
06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Дэвид Лэмми
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Днепропетровская область
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - Нацгвардия

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Бригада НГУ "Спартан" отбила попытку прорыва россиян, уничтожив взвод противника. За сутки гвардейцы отбили 27 штурмовых действий.

На Покровском направлении сорвали штурм россиян - Нацгвардия

Украинские воины сорвали штурм на Покровском направлении, сообщил в среду командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в Telegram, пишет УНН.

Сорвали штурм россиян на Покровском направлении

- написал командующий Нацгвардии.

По его словам, "россияне совершили очередную попытку прорыва в зоне ответственности бригады НГУ "Спартан"".

"Аэроразведка зафиксировала перемещение вражеского БТР. По технике и личному составу противника наши воины оперативно отработали дронами и артиллерией. В результате профессиональных действий взвод россиян уничтожен, попытка штурма сорвана", - рассказал Пивненко.

По его словам, всего за минувшие сутки по линии фронта гвардейцы отбили 27 штурмовых действий противника.

На Покровском направлении предприняты соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию - Зеленский12.08.25, 20:24 • 2786 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Национальная гвардия Украины