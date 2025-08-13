На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія
Київ • УНН
Бригада НГУ "Спартан" відбила спробу прориву росіян, знищивши взвод противника. За добу гвардійці відбили 27 штурмових дій.
Українські воїни зірвали штурм на Покровському напрямку, повідомив у середу командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram, пише УНН.
Зірвали штурм росіян на Покровському напрямку
З його слів, "росіяни здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ "Спартан"".
"Аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією. Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - розповів Півненко.
З його слів, загалом за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.
