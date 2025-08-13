$41.450.06
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 7168 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 26626 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 56150 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 41263 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 74254 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 40362 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 40310 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 109733 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98881 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Бригада НГУ "Спартан" відбила спробу прориву росіян, знищивши взвод противника. За добу гвардійці відбили 27 штурмових дій.

На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія

Українські воїни зірвали штурм на Покровському напрямку, повідомив у середу командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram, пише УНН.

Зірвали штурм росіян на Покровському напрямку

- написав командувач Нацгвардії.

З його слів, "росіяни здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ "Спартан"".

"Аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією. Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - розповів Півненко.

З його слів, загалом за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.

На Покровському напрямку зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію - Зеленський12.08.25, 20:24 • 2786 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Національна гвардія України