На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія

Українські воїни зірвали штурм на Покровському напрямку, повідомив у середу командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram, пише УНН.

Зірвали штурм росіян на Покровському напрямку - написав командувач Нацгвардії.

З його слів, "росіяни здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ "Спартан"".

"Аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією. Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - розповів Півненко.

З його слів, загалом за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.

На Покровському напрямку зроблено відповідні кроки, щоб виправити ситуацію - Зеленський