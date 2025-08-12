Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах

На рассмотрении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда находились два практически идентичных дела относительно банков "Конкорд" и "Місто Банк". В обоих случаях коллегия судей применила одну и ту же норму права, однако по-разному ее трактовала, что порождает много вопросов относительно беспристрастности рассмотрения дел, пишет УНН.

Дело "Місто Банка"

Так, 28 июля 2025 года коллегия судей во главе с судьей-докладчиком Александром Стародубом рассмотрела в порядке письменного производства дело ПАО "Місто Банк". В состав коллегии также вошли судьи Семен Стеценко и Альберт Езеров. Суды первой и апелляционной инстанций признали противоправными и отменили решения Национального банка Украины о признании "Місто Банка" неплатежеспособным, лишении его банковской лицензии и выведении с рынка. Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов не согласились с этими решениями и подали кассационные жалобы в Верховный Суд, в которых просили отменить решения судов предыдущих инстанций и закрыть производство.

Суд встал на сторону НБУ и ФГВФЛ, но в обосновании своего решения отметил, что иск акционеров "Місто Банка" соответствовал требованиям Кодекса административного судопроизводства (КАС).

"Ссылка Фонда в обоснование доводов кассационной жалобы на то, что производство по этому делу подлежит закрытию на основании пункта 6 Заключительных и переходных положений Закона № 590-IX является безосновательной, поскольку требования истца соответствуют нормам частей седьмой - десятой статьи 266-1 Кодекса административного судопроизводства Украины и производство по этому делу начато уже после вступления в силу Закона № 590-IX", - указано в решении суда.

Дело "Конкорда"

Дело АО "АКБ "Конкорд" коллегия судей рассмотрела также в порядке письменного производства 30 июля 2025 года. Судьей-докладчиком по делу был Семен Стеценко, который входил в коллегию судей, рассматривавшую дело "Місто Банка".

По делу "Конкорда" коллегия судей также применила статью 266-1 Кодекса административного судопроизводства Украины. Несмотря на то, что дела обоих банков почти идентичны, применение нормы КАС оказалось полностью противоположным.

"Учитывая цель обращения истца с данным иском, Суд обращает внимание, что удовлетворение требований о признании противоправным решения Правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка не способно восстановить права истца, и будет противоречить предписаниям пункта 3 части девятой статьи 266-1 КАС Украины", - говорится в решении.

Как и в случае с "Місто Банком" производство по делу "Конкорда" Верховный Суд также закрыл, а решения предыдущих инстанций отменил даже не исследовав дело по существу. То есть коллегия судей не дала правовую оценку решениям судов, которыми решения НБУ по выводу "Конкорда" с рынка были признаны незаконными.

Фемида не слепа?

Анализ обоих постановлений показывает, что Верховный Суд с разницей в два дня вынес два решения, в которых по-разному трактовал одну и ту же норму права. По мнению соосновательницы банка "Конкорд" Елены Соседки, это может свидетельствовать о предвзятости коллегии.

"Особенно поражает, что Верховный Суд проигнорировал собственную же практику в аналогичных делах. Более того — судья-докладчик по делу "Конкорда" всего за два дня до этого участвовал в рассмотрении дела другого банка… и там принял противоположное решение. Это уже напоминает анекдот:

— Сколько будет 7×8?

— А мы покупаем или продаем?

Все эти факты свидетельствуют о заангажированности решения", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

Не добавляет уверенности в объективности решения Верховного суда и тот факт, что коллегия суда в постановлении прямо указала, что ни один из судов в Украине не может рассматривать иск "Конкорда" относительно неправомерности решений НБУ по выводу банка с рынка.

"В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом", - говорится в постановлении.

Опрошенные УНН юристы указывают на то, что таким образом акционеров банка "Конкорд" лишили конституционного права на справедливый суд.

Добавим

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.