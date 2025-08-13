Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
08:39 • 22 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 17924 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 16587 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 39131 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 68450 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 47035 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 83387 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 42757 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 42802 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 122955 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.3м/с
44%
756мм
Популярные новости
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина12 августа, 22:43 • 18357 просмотра
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 15162 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 22434 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto02:50 • 20302 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 15319 просмотра
публикации
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 17880 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 39085 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 26012 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 68418 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 83359 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Марко Рубио
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 3032 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 16041 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 15579 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 23294 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 102910 просмотра
Актуальное
Хранитель
Вашингтон Пост
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136

Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Народный депутат Сергей Кузьминых, глава подкомитета по вопросам фармации, имеет очевидный конфликт интересов из-за финансовых связей с семьей Загорий, владельцами "Дарницы". Его публичные заявления и законодательные инициативы совпадают с позицией фармгиганта, что может быть злоупотреблением влиянием.

Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние

Народные депутаты Украины не могут заниматься лоббизмом. И это не только вопрос политической этики, но и четкая правовая норма, пишет УНН.

Статус лоббиста несовместим с пребыванием на государственной службе или выборной должности. Кроме того, лоббистом также не может быть лицо с непогашенной судимостью. А даже после завершения депутатских полномочий во многих странах действует "cooling-off period" – срок в год-два, когда бывшим должностным лицам запрещено заниматься лоббизмом, чтобы избежать конфликта интересов и злоупотребления властью в интересах частных структур, рассказал в эксклюзивном комментарии для УНН адвокат Владимир Богатырь.

По сути лоббизм – это официально урегулированная и открытая деятельность, которая предусматривает: декларирование встреч, отчетность, ограничения для должностных лиц и четкое разграничение между экспертными консультациями и коммерческим влиянием. Украинский закон "О лоббировании", принятый в 2024 году, впервые установил правовые рамки для этой деятельности, однако сам институт лоббизма десятилетиями оставался в "серой зоне", что открывало простор для манипуляций.

Ключевое отличие незаконного влияния и лоббизма заключается в том, что лоббизм – это прозрачное и публичное представительство интересов, тогда как злоупотребление влиянием – это скрытое, корыстное и противоправное влияние на принятие решений, сопровождающееся неправомерной выгодой

– объясняет адвокат.

Именно на этой опасной грани, кажется, находится деятельность главы подкомитета по вопросам фармации парламентского Комитета по вопросам здоровья нации нардепа Сергея Кузьминых.

Совпадения с риторикой "Дарницы"

Собственное расследование УНН выявило удивительное совпадение публичных заявлений Кузьминых с позицией фармацевтической компании "Дарница". Речь идет не только об идентичных формулировках, но и о продвижении законодательных инициатив, которые прямо соответствуют бизнес-интересам этого фармгиганта.

В частности, Кузьминых активно поддерживает и продвигает жесткое регулирование продажи БАДов и запрет аптечного маркетинга. Последнее, кстати, и так запрещено уже более полугода, позволило "Дарнице" сэкономить более 3 млрд грн суммарно. При этом, как отмечают в Министерстве здравоохранения – запрет маркетинга не снизил цены на лекарства, что и было главной задачей этого ограничения. Более того, цены на лекарства даже выросли.

Финансовый след

Еще один интересный нюанс в этой истории – финансовые связи Кузьминых с владельцами "Дарницы", семьей Загорий. Как известно, еще до избрания Кузьминых нардепом, благотворительный фонд братьев Кузьминых получил от семьи Загорий более 9,5 млн грн. Этот факт даже стал поводом для проверки со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Тогда руководитель департамента НАПК Сергей Деркач заявил о существовании потенциального конфликта интересов в действиях одного из членов комиссии Минздрава, который имеет собственный фонд и получал деньги от владельца фармгиганта.

А сейчас Кузьминых активно поддерживает выгодные фармгиганту тезисы, буквально цитируя "Дарницу". Это создает очевидный конфликт интересов, когда парламентарий, пользуясь властными полномочиями, продвигает инициативы, выгодные тем, кто мог финансово поддерживать его деятельность.

Законодательное давление на рынок БАДов

Отдельного внимания заслуживает позиция Кузьминых относительно регулирования рынка диетических добавок. Он активно поддерживает внедрение новых правил, которые предусматривают обязательную регистрацию всех БАДов в короткие сроки. Более того, в своих постах в соцсетях Кузьминых еще и открыто обвиняет аптеки: в активной продаже БАДов, в высоких ценах на лекарства, в непрофессионализме. Все это похоже на откровенное подыгрывание фармпроизводителям.

Риски перетекания лоббизма в незаконное влияние

По словам адвоката Владимира Богатыря, чтобы избежать злоупотреблений, необходимо четко разграничить легальное представительство интересов и коррупционное незаконное влияние. Это возможно только при условии прозрачных механизмов контроля, полной публичности контактов должностных лиц с бизнесом и реальной ответственности за нарушения.

Когда же депутат, имеющий реальные рычаги влияния на регуляторную политику, продвигает выгодные конкретному бизнесу инициативы и имеет с ним личные или финансовые связи, речь идет уже не о лоббизме в правовом смысле, а о потенциальном злоупотреблении влиянием, что подпадает под уголовную ответственность. И именно это, по мнению экспертов, должны проверить антикоррупционные органы в случае Сергея Кузьминых.

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
Украина