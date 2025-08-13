Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние

Народные депутаты Украины не могут заниматься лоббизмом. И это не только вопрос политической этики, но и четкая правовая норма, пишет УНН.

Статус лоббиста несовместим с пребыванием на государственной службе или выборной должности. Кроме того, лоббистом также не может быть лицо с непогашенной судимостью. А даже после завершения депутатских полномочий во многих странах действует "cooling-off period" – срок в год-два, когда бывшим должностным лицам запрещено заниматься лоббизмом, чтобы избежать конфликта интересов и злоупотребления властью в интересах частных структур, рассказал в эксклюзивном комментарии для УНН адвокат Владимир Богатырь.

По сути лоббизм – это официально урегулированная и открытая деятельность, которая предусматривает: декларирование встреч, отчетность, ограничения для должностных лиц и четкое разграничение между экспертными консультациями и коммерческим влиянием. Украинский закон "О лоббировании", принятый в 2024 году, впервые установил правовые рамки для этой деятельности, однако сам институт лоббизма десятилетиями оставался в "серой зоне", что открывало простор для манипуляций.

Ключевое отличие незаконного влияния и лоббизма заключается в том, что лоббизм – это прозрачное и публичное представительство интересов, тогда как злоупотребление влиянием – это скрытое, корыстное и противоправное влияние на принятие решений, сопровождающееся неправомерной выгодой – объясняет адвокат.

Именно на этой опасной грани, кажется, находится деятельность главы подкомитета по вопросам фармации парламентского Комитета по вопросам здоровья нации нардепа Сергея Кузьминых.

Совпадения с риторикой "Дарницы"

Собственное расследование УНН выявило удивительное совпадение публичных заявлений Кузьминых с позицией фармацевтической компании "Дарница". Речь идет не только об идентичных формулировках, но и о продвижении законодательных инициатив, которые прямо соответствуют бизнес-интересам этого фармгиганта.

В частности, Кузьминых активно поддерживает и продвигает жесткое регулирование продажи БАДов и запрет аптечного маркетинга. Последнее, кстати, и так запрещено уже более полугода, позволило "Дарнице" сэкономить более 3 млрд грн суммарно. При этом, как отмечают в Министерстве здравоохранения – запрет маркетинга не снизил цены на лекарства, что и было главной задачей этого ограничения. Более того, цены на лекарства даже выросли.

Финансовый след

Еще один интересный нюанс в этой истории – финансовые связи Кузьминых с владельцами "Дарницы", семьей Загорий. Как известно, еще до избрания Кузьминых нардепом, благотворительный фонд братьев Кузьминых получил от семьи Загорий более 9,5 млн грн. Этот факт даже стал поводом для проверки со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Тогда руководитель департамента НАПК Сергей Деркач заявил о существовании потенциального конфликта интересов в действиях одного из членов комиссии Минздрава, который имеет собственный фонд и получал деньги от владельца фармгиганта.

А сейчас Кузьминых активно поддерживает выгодные фармгиганту тезисы, буквально цитируя "Дарницу". Это создает очевидный конфликт интересов, когда парламентарий, пользуясь властными полномочиями, продвигает инициативы, выгодные тем, кто мог финансово поддерживать его деятельность.

Законодательное давление на рынок БАДов

Отдельного внимания заслуживает позиция Кузьминых относительно регулирования рынка диетических добавок. Он активно поддерживает внедрение новых правил, которые предусматривают обязательную регистрацию всех БАДов в короткие сроки. Более того, в своих постах в соцсетях Кузьминых еще и открыто обвиняет аптеки: в активной продаже БАДов, в высоких ценах на лекарства, в непрофессионализме. Все это похоже на откровенное подыгрывание фармпроизводителям.

Риски перетекания лоббизма в незаконное влияние

По словам адвоката Владимира Богатыря, чтобы избежать злоупотреблений, необходимо четко разграничить легальное представительство интересов и коррупционное незаконное влияние. Это возможно только при условии прозрачных механизмов контроля, полной публичности контактов должностных лиц с бизнесом и реальной ответственности за нарушения.

Когда же депутат, имеющий реальные рычаги влияния на регуляторную политику, продвигает выгодные конкретному бизнесу инициативы и имеет с ним личные или финансовые связи, речь идет уже не о лоббизме в правовом смысле, а о потенциальном злоупотреблении влиянием, что подпадает под уголовную ответственность. И именно это, по мнению экспертов, должны проверить антикоррупционные органы в случае Сергея Кузьминых.