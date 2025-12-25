Гибель командующего армией Ливии в Турции: эксперты начали анализировать черные ящики
Турецкое минобороны сообщило, что эксперты начали анализировать черные ящики разбившегося самолета, в результате чего погибли восемь человек, в том числе начальник воинских частей западной Ливии. Причиной катастрофы ливийские официальные лица назвали техническую неисправность самолета.
Министерство обороны Турции сообщило, что эксперты начали анализировать черные ящики, найденные в результате авиакатастрофы в Турции, в которой погибли восемь человек, в том числе начальник военных частей западной Ливии. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
Эксперты начали анализировать черные ящики, извлеченные из самолета, разбившегося в Турции, в результате чего погибли восемь человек, включая военного руководителя западной Ливии, сообщило в четверг министерство обороны Турции. Расследование проводилось в сотрудничестве с ливийскими официальными лицами
Отмечается, что частный самолет с генералом Мухаммадом Али Ахмадом аль-Хаддадом, четырьмя другими военными офицерами и тремя членами экипажа разбился во вторник после взлета из Анкары, столицы Турции, в результате чего погибли все, кто находился на борту. Ливийские официальные лица заявили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета.
Аль-Хаддад был главным военным командующим в западной Ливии и играл ключевую роль в продолжающихся усилиях ООН по объединению ливийских вооруженных сил, которые, подобно государственным институтам Ливии, разделились на две части.
Напомним
Частный самолет Falcon 50 с главой Генштаба Ливии Мухаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом на борту потерял радиолокационную связь после вылета из Анкары. Связь с самолетом, направлявшимся в Триполи, была потеряна в 20:52 после запроса на экстренную посадку.
Турецкие спасатели обнаружили бортовые самописцы частного самолета Falcon 50, который разбился накануне вблизи Анкары. В результате катастрофы погиб руководитель вооруженных сил Ливии генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и четверо его помощников.