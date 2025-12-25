$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 36376 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 40630 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 50660 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 27530 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 22190 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 16903 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 59945 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 76412 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34229 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Гибель командующего армией Ливии в Турции: эксперты начали анализировать черные ящики

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Турецкое минобороны сообщило, что эксперты начали анализировать черные ящики разбившегося самолета, в результате чего погибли восемь человек, в том числе начальник воинских частей западной Ливии. Причиной катастрофы ливийские официальные лица назвали техническую неисправность самолета.

Гибель командующего армией Ливии в Турции: эксперты начали анализировать черные ящики
Турецкие спасатели ищут обломки самолета. Фото: AP

Министерство обороны Турции сообщило, что эксперты начали анализировать черные ящики, найденные в результате авиакатастрофы в Турции, в которой погибли восемь человек, в том числе начальник военных частей западной Ливии. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Эксперты начали анализировать черные ящики, извлеченные из самолета, разбившегося в Турции, в результате чего погибли восемь человек, включая военного руководителя западной Ливии, сообщило в четверг министерство обороны Турции. Расследование проводилось в сотрудничестве с ливийскими официальными лицами

- пишет издание.

Отмечается, что частный самолет с генералом Мухаммадом Али Ахмадом аль-Хаддадом, четырьмя другими военными офицерами и тремя членами экипажа разбился во вторник после взлета из Анкары, столицы Турции, в результате чего погибли все, кто находился на борту. Ливийские официальные лица заявили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета.

Аль-Хаддад был главным военным командующим в западной Ливии и играл ключевую роль в продолжающихся усилиях ООН по объединению ливийских вооруженных сил, которые, подобно государственным институтам Ливии, разделились на две части.

Напомним

Частный самолет Falcon 50 с главой Генштаба Ливии Мухаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом на борту потерял радиолокационную связь после вылета из Анкары. Связь с самолетом, направлявшимся в Триполи, была потеряна в 20:52 после запроса на экстренную посадку.

Турецкие спасатели обнаружили бортовые самописцы частного самолета Falcon 50, который разбился накануне вблизи Анкары. В результате катастрофы погиб руководитель вооруженных сил Ливии генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и четверо его помощников.

