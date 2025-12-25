Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины продлил до 31 декабря 2026 года запрет на ввоз товаров из России. Это решение ежегодно обновляется с 2015 года как контрмера на экономическое давление.
Кабинет Министров продлил до 31 декабря 2026 года запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из России. Об этом говорится в постановлении №1707, пишет УНН.
Подробности
Так, согласно постановлению №1707 от 24 декабря, внесены изменения в постановление Кабмина №1147 от 30 декабря 2015 года, которое ежегодно обновляется.
Кроме того, постановлением №1706 правительство еще на год - до 31 декабря 2026 года - продлило срок действия постановления №1146 от 30 декабря 2015 года, которое устанавливает ставки ввозной пошлины на импорт товаров, страной происхождения которых является РФ. Эти инструменты действуют с 2015 года как контрмеры в ответ на экономическое давление, которое продолжается много лет.
Дополнение
В 2015 году Кабмин принял два постановления об ограничении торговли с Россией в ответ на действия государства-агрессора в отношении Украины, в частности на прекращение с 1 января 2016 года в одностороннем порядке РФ действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины и введение запретов на ввоз ряда товаров украинского происхождения. Срок действия этих актов продлевается ежегодно в декабре.
Напомним
17 декабря Европейский парламент окончательно одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа до конца 2027 года. Запрет на импорт российского сжиженного природного газа на спотовом рынке ЕС начнет действовать в начале 2026 года, а импорт трубопроводного газа прекратится до 30 сентября 2027 года.