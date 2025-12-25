$42.150.05
Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Кабинет Министров Украины продлил до 31 декабря 2026 года запрет на ввоз товаров из России. Это решение ежегодно обновляется с 2015 года как контрмера на экономическое давление.

Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год

Кабинет Министров продлил до 31 декабря 2026 года запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из России. Об этом говорится в постановлении №1707, пишет УНН.

Подробности

Так, согласно постановлению №1707 от 24 декабря, внесены изменения в постановление Кабмина №1147 от 30 декабря 2015 года, которое ежегодно обновляется.

Кроме того, постановлением №1706 правительство еще на год - до 31 декабря 2026 года - продлило срок действия постановления №1146 от 30 декабря 2015 года, которое устанавливает ставки ввозной пошлины на импорт товаров, страной происхождения которых является РФ. Эти инструменты действуют с 2015 года как контрмеры в ответ на экономическое давление, которое продолжается много лет.

Дополнение

В 2015 году Кабмин принял два постановления об ограничении торговли с Россией в ответ на действия государства-агрессора в отношении Украины, в частности на прекращение с 1 января 2016 года в одностороннем порядке РФ действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины и введение запретов на ввоз ряда товаров украинского происхождения. Срок действия этих актов продлевается ежегодно в декабре.

Напомним

17 декабря Европейский парламент окончательно одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа до конца 2027 года. Запрет на импорт российского сжиженного природного газа на спотовом рынке ЕС начнет действовать в начале 2026 года, а импорт трубопроводного газа прекратится до 30 сентября 2027 года.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Украина