Во Львове спели скорбные колядки по погибшим на войне украинцам
Киев • УНН
Во Львове на Рождество хор "Гомін" спел скорбные колядки, посвященные павшим на войне украинцам. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об этом событии.
Во Львове хор "Гомін" спел скорбные колядки для павших на войне украинцев. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
На Рождество во Львове наш хор "Гомін" спел скорбные колядки для павших на войне украинцев. Помним, благодаря кому у нас есть этот праздник сегодня
Рождественское шествие со звездами прошло по центральным площадям и улицам Киева25.12.25, 16:42 • 2336 просмотров