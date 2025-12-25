Во Львове спели скорбные колядки по погибшим на войне украинцам

$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 27606 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 29995 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 35306 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 23425 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 19839 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 15348 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 56060 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 72709 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33453 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48
В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известноPhoto25 декабря, 10:37
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"25 декабря, 10:37
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 27590 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 56050 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 41169 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 72702 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 59114 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Николай Леонтович
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Село
Германия
Европа
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Во Львове спели скорбные колядки по погибшим на войне украинцам

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Во Львове на Рождество хор "Гомін" спел скорбные колядки, посвященные павшим на войне украинцам. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об этом событии.

Во Львове спели скорбные колядки по погибшим на войне украинцам

Во Львове хор "Гомін" спел скорбные колядки для павших на войне украинцев. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

На Рождество во Львове наш хор "Гомін" спел скорбные колядки для павших на войне украинцев. Помним, благодаря кому у нас есть этот праздник сегодня 

- сообщил Садовый.

Рождественское шествие со звездами прошло по центральным площадям и улицам Киева25.12.25, 16:42 • 2336 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Военное положение
Война в Украине
Андрей Садовый
Львов