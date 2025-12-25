Во Львове спели скорбные колядки по погибшим на войне украинцам

Во Львове хор "Гомін" спел скорбные колядки для павших на войне украинцев. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

На Рождество во Львове наш хор "Гомін" спел скорбные колядки для павших на войне украинцев. Помним, благодаря кому у нас есть этот праздник сегодня