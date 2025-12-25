В Грузии задержали 19-летнего украинца: полиция нашла у него 153 пакета с метадоном
Киев • УНН
Полиция Грузии задержала 19-летнего гражданина Украины в Тбилиси по подозрению в распространении наркотиков. У него изъято 153 пакета метадона, готовых к продаже, и материалы для упаковки.
В Тбилиси 19-летний гражданин Украины задержан по обвинению в поддержке реализации наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.
Детали
По итогам личного досмотра, а также обыска квартиры подозреваемого, полиция обнаружила 153 пакета с метадоном, подготовленных к продаже. Также в качестве вещественного доказательства изъяты материалы, используемые для упаковки доз.
Расследование дела продолжается. Задержанному грозит до 20 лет заключения или бессрочный приговор.