Эксклюзив
10:58 • 18156 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 20263 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 22812 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 18758 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 17152 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13803 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 51157 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 68119 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32644 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 55325 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Грузии задержали 19-летнего украинца: полиция нашла у него 153 пакета с метадоном

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Полиция Грузии задержала 19-летнего гражданина Украины в Тбилиси по подозрению в распространении наркотиков. У него изъято 153 пакета метадона, готовых к продаже, и материалы для упаковки.

В Грузии задержали 19-летнего украинца: полиция нашла у него 153 пакета с метадоном

В Тбилиси 19-летний гражданин Украины задержан по обвинению в поддержке реализации наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

По итогам личного досмотра, а также обыска квартиры подозреваемого, полиция обнаружила 153 пакета с метадоном, подготовленных к продаже. Также в качестве вещественного доказательства изъяты материалы, используемые для упаковки доз.

Двух украинцев задержали в Грузии: обнаружен метадон26.07.25, 20:58 • 5974 просмотра

Расследование дела продолжается. Задержанному грозит до 20 лет заключения или бессрочный приговор.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНаши за границей
Обыск
Пожизненное лишение свободы
Тбилиси
Украина
Грузия