Двух украинцев задержали в Грузии: обнаружен метадон

Двух граждан Украины задержали в Грузии по обвинению в причастности к наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей Грузии, задержанные – мужчина и женщина в возрасте 21 и 27 лет.

Во время обысков в домах обвиняемых полицейские нашли 184 пакета с метадоном. Также наркотики, подготовленные к продаже, изъяли из мест, указанных реализаторами.

Среди других доказательств – различные материалы, используемые для фасовки и упаковки наркотиков.

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Расследование продолжается по фактам незаконного приобретения-хранения наркотиков в особо крупном размере и содействия их незаконной реализации группой лиц по предварительному сговору. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.