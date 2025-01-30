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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Киев  •  УНН

 • 26929 просмотра

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Полиция Словакии готовится депортировать гражданина Украины 1966 года рождения по обвинению в угрозе нацбезопасности. МИД Украины контролирует ситуацию и оказывает консульскую помощь задержанному.

Полиция Словакии планирует депортировать из страны украинца из-за якобы угрозы государственного переворота. В Министерстве иностранных дел заявили, что ведомству известно о задержании гражданина Украины и отметили, что украинские дипломаты держат дело на особом контроле. Об этом журналисту УНН рассказали в МИД Украины.

Министерству иностранных дел Украины известно о задержании в Словакии по обвинению в "угрозе национальной безопасности" гражданина Украины 1966 года рождения. Посольство Украины в Словацкой Республике сразу установило связь с задержанным и его родными. Консулы оказывают необходимую поддержку нашему гражданину, который также имеет частного адвоката. Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания. Украинские дипломаты держат дело на особом контроле 

- сообщили в МИДе.

Контекст

В четверг, 30 января, издание Dennik N сообщало, что полиция Словакии депортирует из страны украинца, из-за якобы угрозы государственного переворота. Как сообщила президент полиции Яна Машкарова, высылка должна состояться "как можно быстрее".

"Сейчас один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административное выдворение", - добавила Машкарова.

Напомним

МИД Украины вызвал посла Словакии в Украине Павела Виздала, чтобы выразить неприятие официальных заявлений со стороны премьер-министра Роберта Фицо.

Павел Башинский

Павел Башинский

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