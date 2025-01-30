В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
Киев • УНН
Полиция Словакии готовится депортировать гражданина Украины 1966 года рождения по обвинению в угрозе нацбезопасности. МИД Украины контролирует ситуацию и оказывает консульскую помощь задержанному.
Полиция Словакии планирует депортировать из страны украинца из-за якобы угрозы государственного переворота. В Министерстве иностранных дел заявили, что ведомству известно о задержании гражданина Украины и отметили, что украинские дипломаты держат дело на особом контроле. Об этом журналисту УНН рассказали в МИД Украины.
Министерству иностранных дел Украины известно о задержании в Словакии по обвинению в "угрозе национальной безопасности" гражданина Украины 1966 года рождения. Посольство Украины в Словацкой Республике сразу установило связь с задержанным и его родными. Консулы оказывают необходимую поддержку нашему гражданину, который также имеет частного адвоката. Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания. Украинские дипломаты держат дело на особом контроле
Контекст
В четверг, 30 января, издание Dennik N сообщало, что полиция Словакии депортирует из страны украинца, из-за якобы угрозы государственного переворота. Как сообщила президент полиции Яна Машкарова, высылка должна состояться "как можно быстрее".
"Сейчас один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административное выдворение", - добавила Машкарова.
Напомним
МИД Украины вызвал посла Словакии в Украине Павела Виздала, чтобы выразить неприятие официальных заявлений со стороны премьер-министра Роберта Фицо.