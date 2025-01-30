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У Словаччині затримали українця нібито через загрозу державного перевороту. У МЗС відреагували

У Словаччині затримали українця нібито через загрозу державного перевороту. У МЗС відреагували

Київ • УНН

 • 127692 перегляди

Поліція Словаччини готується депортувати громадянина України 1966 року народження через звинувачення в загрозі нацбезпеці. МЗС України контролює ситуацію та надає консульську допомогу затриманому.

Поліція Словаччини планує депортувати з країни українця через нібито загрозу державного перевороту. У Міністерстві закордонних справ заявили, що відомству відомо про затримання громадянина України та наголосили, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі. Про це журналісту УНН розповіли в МЗС України.

Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у "загрозі національній безпеці" громадянина України 1966 року народження. Посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними. Консули надають необхідну підтримку нашому громадянину, який також має приватного адвоката. Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав затримання. Українські дипломати тримають справу на особливому контролі 

- повідомили в МЗС.

Контекст

У четвер, 30 січня, видання Dennik N повідомляло, що поліція Словаччини депортує з країни українця, через нібито загрозу державного перевороту. Як повідомила президент поліції Яна Машкарова, висилка має відбутися "якнайшвидше".

"Наразі одна особа перебуває у відділенні прикордонної іноземної поліції, де здійснюється адміністративне видворення", - додала Машкарова.

Нагадаємо

МЗС України викликало посла Словаччини в Україні Павела Віздала, щоб висловити несприйняття заяв офіційної з боку прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Павло Башинський

Павло Башинський

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