Двох українців затримали в Грузії: виявлено метадон
Київ • УНН
Двох громадян України, 21 та 27 років, затримали в Грузії за підозрою у наркоторгівлі. У них вилучили 184 пакунки метадону та матеріали для фасування.
Двох громадян України затримали у Грузії за звинуваченням у причетності до наркоторгівлі. Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії, передає УНН.
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За даними правоохоронців Грузії, затримані – чоловік та жінка віком 21 та 27 років.
Під час обшуків у будинках обвинувачених поліцейські знайшли 184 пакунки з метадоном. Також наркотики, підготовлені до продажу, вилучили з місць, зазначених реалізаторами.
Серед інших доказів – різні матеріали, що використовуються для фасування та пакування наркотиків.
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Розслідування триває за фактами незаконного придбання-зберігання наркотиків в особливо великому розмірі та сприяння їх незаконній реалізації групою осіб за попередньою змовою. Ці злочини караються позбавленням волі на строк до 20 років або безстроковим ув'язненням.