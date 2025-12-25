Обстрел Запорожского района: четверо раненых в результате ударов КАБами – ОВА
российские войска нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами по Запорожскому району вечером 25 декабря. Ранения получили четверо мирных жителей: три женщины (80, 65, 57 лет) и 71-летний мужчина.
Вечером 25 декабря российские войска атаковали Запорожский район управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о четырех попаданиях, которые привели к значительным разрушениям в частном секторе, пишет УНН.
Подробности
В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей:
- три женщины в возрасте 80, 65 и 57 лет;
- 71-летний мужчина.
Каждому оказывается медицинская помощь
В населенных пунктах зафиксированы повреждения частных домов. Глава области также предупредил, что по состоянию на момент сообщения атака продолжалась, и призвал жителей находиться в укрытиях.
