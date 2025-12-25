$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 32926 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 36797 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 45310 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 26063 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 21405 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 16398 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 58420 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 74963 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33962 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Обстрел Запорожского района: четверо раненых в результате ударов КАБами – ОВА

Киев • УНН

 • 226 просмотра

российские войска нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами по Запорожскому району вечером 25 декабря. Ранения получили четверо мирных жителей: три женщины (80, 65, 57 лет) и 71-летний мужчина.

Обстрел Запорожского района: четверо раненых в результате ударов КАБами – ОВА

Вечером 25 декабря российские войска атаковали Запорожский район управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о четырех попаданиях, которые привели к значительным разрушениям в частном секторе, пишет УНН.

Подробности

В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей:

  • три женщины в возрасте 80, 65 и 57 лет;
    • 71-летний мужчина.

      Каждому оказывается медицинская помощь 

      – отметил Иван Федоров. 

      В населенных пунктах зафиксированы повреждения частных домов. Глава области также предупредил, что по состоянию на момент сообщения атака продолжалась, и призвал жителей находиться в укрытиях.

      В Чернигове завершены поисковые работы на месте атаки БПЛА – ГСЧС25.12.25, 20:43 • 1228 просмотров

      Степан Гафтко

