В Чернигове завершены поисковые работы на месте атаки БПЛА – ГСЧС
Киев • УНН
ГСЧС завершила аварийно-поисковые работы в Чернигове после попадания российского беспилотника в жилой дом. Один человек погиб, девять получили травмы.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины официально объявила о завершении аварийно-поисковых работ в Чернигове. Спасатели закончили разбор завалов на месте попадания российского беспилотника в жилой дом, пишет УНН.
Подробности
По данным спасательной службы, в результате атаки подтверждена гибель одного человека. Еще девять жителей получили травмы различной степени тяжести.
Чернигов: завершены аварийно-поисковые работы на месте российской атаки. По состоянию на сейчас в Чернигове завершены аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника по жилому дому
Сейчас на месте происшествия продолжают работать профильные службы для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим.
