16:14 • 6794 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 28646 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 31143 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 36969 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 23894 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 20093 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 15510 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 56531 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 73165 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33530 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
В Чернигове завершены поисковые работы на месте атаки БПЛА – ГСЧС

Киев • УНН

 • 38 просмотра

ГСЧС завершила аварийно-поисковые работы в Чернигове после попадания российского беспилотника в жилой дом. Один человек погиб, девять получили травмы.

В Чернигове завершены поисковые работы на месте атаки БПЛА – ГСЧС
Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины официально объявила о завершении аварийно-поисковых работ в Чернигове. Спасатели закончили разбор завалов на месте попадания российского беспилотника в жилой дом, пишет УНН.

Подробности

По данным спасательной службы, в результате атаки подтверждена гибель одного человека. Еще девять жителей получили травмы различной степени тяжести.

Чернигов: завершены аварийно-поисковые работы на месте российской атаки. По состоянию на сейчас в Чернигове завершены аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника по жилому дому 

– сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать профильные службы для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим.

Атака рф на Чернигов: число пострадавших возросло до 10, среди них - трое детей25.12.25, 20:22 • 632 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Чернигов