В Кении "бродячие" слоны убили четырех человек за неделю
Киев • УНН
В округе Каджиадо, Кения, четыре человека погибли от нападений слонов за неделю, что вызвало протесты. Эксперты связывают это с острой нехваткой растительности и воды в регионе.
В округе Каджиадо вспыхнули протесты местных жителей из-за увеличения количества нападений диких слонов. За последнюю неделю в регионе зафиксировано четыре смертельных случая, что эксперты связывают с острой нехваткой растительности и воды. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Последней жертвой стал мужчина, на которого слон напал во вторник во время выпаса коз. В ответ на агрессию животных Служба дикой природы Кении (KWS) усыпила одного из слонов, которого считают причастным к убийству двух человек.
Предыдущие наблюдения указывают на то, что слон имел травмы, соответствующие нанесенным копьями и стрелами, что указывает на возможную предыдущую конфронтацию
Ведомство призвало граждан к спокойствию и сдержанности.
Рост количества "бродячих" слонов в районе Оле-Тепеси специалисты объясняют конкуренцией за ресурсы между людьми и дикой природой. В этом году в Кении во время сезона дождей выпало значительно меньше осадков, чем обычно, что заставляет животных выходить к человеческим поселениям в поисках пищи.
