Скоростной поезд в Индии протаранил стадо из 100 слонов, семь из них погибли

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 5648 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 17273 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 26544 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 27792 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 41563 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67504 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 74851 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44508 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37757 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39676 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фотографии Дональда Трампа исчезли из последней публикации файлов Эпштейна21 декабря, 14:43 • 4032 просмотра
Елисейский дворец одобрил предложение путина о диалоге с Макроном21 декабря, 14:52 • 4494 просмотра
Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину - Рютте21 декабря, 15:05 • 4718 просмотра
МИД Украины требует наказания за ксенофобские случаи против украинцев в Польше21 декабря, 15:16 • 6442 просмотра
В Изюме из-за вражеского обстрела погибла патрульная полицейская из Донецкой области21 декабря, 15:27 • 4904 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 18928 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 41869 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 74851 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 112735 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 82491 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Покровск
Флорида
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 16819 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 18709 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 30962 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 53005 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 36642 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Дипломатка

Скоростной поезд в Индии протаранил стадо из 100 слонов, семь из них погибли

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Поезд Rajdhani Express в индийском штате Ассам врезался в стадо из 100 слонов, пересекавших пути. В результате инцидента погибли семь слонов, а локомотив и пять пассажирских вагонов сошли с рельсов.

Скоростной поезд в Индии протаранил стадо из 100 слонов, семь из них погибли

Трагедия на железной дороге в северо-восточном штате Индии Ассам унесла жизни семи диких азиатских слонов. Скоростной пассажирский поезд Rajdhani Express, перевозивший 650 пассажиров, врезался в огромное стадо, которое как раз пересекало пути в лесистой местности. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Машинист экспресса, направлявшегося в Нью-Дели, заметил животных слишком поздно. Несмотря на попытку экстренной остановки, тяжелый поезд сбил часть стада. Удар был такой силы, что локомотив и пять пассажирских вагонов сошли с рельсов.

В Крыму вывезенный из Мариуполя лев напал на владельца зоопарка: мужчина в тяжелом состоянии25.06.25, 10:23 • 2554 просмотра

Машинист поезда заметил стадо из примерно 100 слонов и воспользовался экстренным торможением, но поезд все же сбил некоторых животных. Мы отцепили вагоны, которые не сошли с рельсов, и поезд возобновил свой путь в Нью-Дели. Около 200 пассажиров, находившихся в пяти сошедших с рельсов вагонах, были перевезены в Гувахати другим поездом 

– сообщил представитель Индийских железных дорог Капинджал Кишор Шарма. 

Среди людей жертв нет, однако для животных последствия оказались фатальными: семеро особей погибли на месте, еще одна получила тяжелые травмы.

Ассам является домом для одной из крупнейших популяций азиатских слонов в мире – около 7000 особей. Проблема столкновений на путях обостряется именно в этот период, когда животные выходят из лесов к человеческим поселениям в поисках урожая риса.

Хотя железнодорожники утверждают, что участок в 125 км от Гувахати не считался официальным "коридором для слонов", статистика неумолима: с 2020 года в штате под колесами поездов погибло уже более десятка этих великанов. Ветеринары уже провели вскрытие погибших животных, после чего их похоронили неподалеку от места трагедии.

В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19.06.25, 15:42 • 89080 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Дорожно-транспортное происшествие
Нью-Дели