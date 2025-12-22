Скоростной поезд в Индии протаранил стадо из 100 слонов, семь из них погибли

Трагедия на железной дороге в северо-восточном штате Индии Ассам унесла жизни семи диких азиатских слонов. Скоростной пассажирский поезд Rajdhani Express, перевозивший 650 пассажиров, врезался в огромное стадо, которое как раз пересекало пути в лесистой местности. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Машинист экспресса, направлявшегося в Нью-Дели, заметил животных слишком поздно. Несмотря на попытку экстренной остановки, тяжелый поезд сбил часть стада. Удар был такой силы, что локомотив и пять пассажирских вагонов сошли с рельсов.

Машинист поезда заметил стадо из примерно 100 слонов и воспользовался экстренным торможением, но поезд все же сбил некоторых животных. Мы отцепили вагоны, которые не сошли с рельсов, и поезд возобновил свой путь в Нью-Дели. Около 200 пассажиров, находившихся в пяти сошедших с рельсов вагонах, были перевезены в Гувахати другим поездом – сообщил представитель Индийских железных дорог Капинджал Кишор Шарма.

Среди людей жертв нет, однако для животных последствия оказались фатальными: семеро особей погибли на месте, еще одна получила тяжелые травмы.

Ассам является домом для одной из крупнейших популяций азиатских слонов в мире – около 7000 особей. Проблема столкновений на путях обостряется именно в этот период, когда животные выходят из лесов к человеческим поселениям в поисках урожая риса.

Хотя железнодорожники утверждают, что участок в 125 км от Гувахати не считался официальным "коридором для слонов", статистика неумолима: с 2020 года в штате под колесами поездов погибло уже более десятка этих великанов. Ветеринары уже провели вскрытие погибших животных, после чего их похоронили неподалеку от места трагедии.

