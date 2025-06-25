В Крыму вывезенный из Мариуполя лев напал на владельца зоопарка: мужчина в тяжелом состоянии

Во временно оккупированном Крыму вывезенный из Мариуполя лев напал на владельца крымского зоопарка Олега Зубкова. Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице, пишет УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали

В крымском зоопарке "Тайган" лев набросился на владельца Олега Зубкова. 57-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщают оккупационные "СМИ".

Уточняется, что лев был вывезен в Крым из оккупированного Мариуполя. В общей сложности владелец крымского зоопарка украл двух львов и одну львицу.

В Мариупольском городском совете также напомнили, что в октябре 2024 года, львица и два льва, привезенные из Мариуполя, растерзали сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову.

Дополнение

Во временно оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка, который зашел в вольер. Животное схватило мужчину когтями и перекусило, от травм он скончался на месте.

На Дальнем Востоке рф бурый медведь насмерть растерзал 41-летнего мужчину в лесу. Животное было убито после нападения.