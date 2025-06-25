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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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У Криму вивезений з Маріуполя лев напав на власника зоопарку: чоловік у важкому стані

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Лев, вивезений з Маріуполя, напав на власника кримського зоопарку Олега Зубкова. Чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Це вже не перший інцидент з тваринами, викраденими з українських територій.

У Криму вивезений з Маріуполя лев напав на власника зоопарку: чоловік у важкому стані

У тимчасово окупованому Криму вивезений з Маріуполя лев напав на власника кримського зоопарку Олега Зубкова. Чоловік у важкому стані перебуває у лікарні, пише УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.

Деталі

У кримському зоопарку "Тайгані" лев накинувся на власника Олега Зубкова. 57-річний чоловік знаходиться у тяжкому стані в лікарні. Про це повідомляють окупаційні "ЗМІ".

Уточнюється, що лев був вивезений до Криму з окупованого Маріуполя. Загалом власник кримського зоопарку вкрав двох львів та одну левицю.

В Маріупольській міській раді також нагадали, що  у жовтні 2024 року, левиця і два леви, привезені з Маріуполя, роздерли співробітницю зоопарку Леокадію Перевалову.

Доповнення

У тимчасово окупованому Маріуполі тигриця загризла працівника зоопарку, який зайшов у вольєр. Тварина схопила чоловіка кігтями та перекусила, від травм він помер на місці.

На Далекому Сході рф бурий ведмідь насмерть розтерзав 41-річного чоловіка в лісі. Тварину було вбито після нападу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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