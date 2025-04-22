В окупованому Маріуполі тигриця загризла працівника зоопарку

Сьогодні в тимчасово окупованому Маріуполі тигриця загризла працівника зоопарку через його недбалість. Про це повідомляє Маріупольська міська рада передає УНН.

Сьогодні в тимчасово окупованому місті тигриця загризла співробітника зоопарку. Начебто через недбалість та неуважність самої жертви

Як повідомляють, інцидент стався, коли працівник звіринцю зайшов у вольєр до великої кішки, аби нагодувати її. Тигриця схопила його кігтями позаду та перекусила. Від отриманих травм людина загинула на місці. Решта працівників зоопарку наполягають, на тому, що це був нещасний випадок.

Раніше багато місцевих дорікали, що тварин цього зоопарку погано годують, а умови їх утримання - сильно обмежені та жахливі