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В оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка

Киев • УНН

 • 2700 просмотра

Во временно оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка, который зашел в вольер. Животное схватило мужчину когтями и перекусило, от травм он скончался на месте.

В оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка

Сегодня во временно оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка из-за его небрежности. Об этом сообщает Мариупольский городской совет передает УНН.

Сегодня во временно оккупированном городе тигрица загрызла сотрудника зоопарка. Якобы из-за небрежности и невнимательности самой жертвы 

- говорится в заметке.

Как сообщают, инцидент произошел, когда работник зверинца зашел в вольер к большой кошке, чтобы накормить ее. Тигрица схватила его когтями сзади и перекусила. От полученных травм человек погиб на месте. Остальные работники зоопарка настаивают на том, что это был несчастный случай.

Ранее многие местные упрекали, что животных этого зоопарка плохо кормят, а условия их содержания - сильно ограничены и ужасны 

- добавляют в горсовете.

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Алена Уткина

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