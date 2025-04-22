В оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка, который зашел в вольер. Животное схватило мужчину когтями и перекусило, от травм он скончался на месте.
Сегодня во временно оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка из-за его небрежности. Об этом сообщает Мариупольский городской совет передает УНН.
Сегодня во временно оккупированном городе тигрица загрызла сотрудника зоопарка. Якобы из-за небрежности и невнимательности самой жертвы
Как сообщают, инцидент произошел, когда работник зверинца зашел в вольер к большой кошке, чтобы накормить ее. Тигрица схватила его когтями сзади и перекусила. От полученных травм человек погиб на месте. Остальные работники зоопарка настаивают на том, что это был несчастный случай.
Ранее многие местные упрекали, что животных этого зоопарка плохо кормят, а условия их содержания - сильно ограничены и ужасны
В Азовском море из-за действий рф массово гибнут крабы и рыба - ЦПД СНБО09.04.25, 19:17 • 15634 просмотра