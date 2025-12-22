$42.340.00
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Швидкісний потяг в Індії протаранив стадо зі 100 слонів, сім із них загинули

Київ

Потяг Rajdhani Express в індійському штаті Ассам врізався у стадо зі 100 слонів, що перетинали колії. Внаслідок інциденту загинуло семеро слонів, а локомотив та п'ять пасажирських вагонів зійшли з рейок.

Швидкісний потяг в Індії протаранив стадо зі 100 слонів, сім із них загинули

Трагедія на залізниці в північно-східному штаті Індії Ассам забрала життя семи диких азійських слонів. Швидкісний пасажирський поїзд Rajdhani Express, що перевозив 650 пасажирів, врізався у величезне стадо, яке саме перетинало колії у лісистій місцевості. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Машиніст експреса, що прямував до Нью-Делі, помітив тварин занадто пізно. Попри спробу екстреної зупинки, важкий потяг збив частину стада. Удар був такої сили, що локомотив та п'ять пасажирських вагонів зійшли з рейок.

У Криму вивезений з Маріуполя лев напав на власника зоопарку: чоловік у важкому стані25.06.25, 10:23 • 2552 перегляди

Машиніст поїзда помітив стадо з приблизно 100 слонів і скористався екстреним гальмуванням, але поїзд все ж таки збив деяких тварин. Ми відчепили вагони, які не зійшли з рейок, і поїзд відновив свій шлях до Нью-Делі. Близько 200 пасажирів, які перебували у п’яти вагонах, що зійшли з рейок, були перевезені до Гувахаті іншим поїздом 

– повідомив речник Індійських залізниць Капінджал Кішор Шарма. 

Серед людей жертв немає, проте для тварин наслідки виявилися фатальними: семеро особин загинули на місці, ще одна отримала важкі травми.

Ассам є домом для однієї з найбільших популяцій азійських слонів у світі – близько 7000 особин. Проблема зіткнень на коліях загострюється саме в цей період, коли тварини виходять з лісів до людських поселень у пошуках врожаю рису.

Хоча залізничники стверджують, що ділянка за 125 км від Гувахаті не вважалася офіційним "коридором для слонів", статистика невблаганна: з 2020 року в штаті під колесами поїздів загинуло вже понад десяток цих велетнів. Ветеринари вже провели розтин загиблих тварин, після чого їх поховали неподалік від місця трагедії.

В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19.06.25, 15:42 • 89076 переглядiв

Степан Гафтко

