Операция длилась более 100 суток: украинские военные рассказали об освобождении 5 сел на Днепропетровщине
3-й штурмовой батальон 225-го ОШП освободил пять сел в Днепропетровской области: Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороне. Операция длилась более 100 суток осенью 2025 года при поддержке 20-го армейского корпуса.
Воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП освободили пять сел в Днепропетровской области. Операция длилась более 100 суток. Об этом говорится в сообщении 225 ОШП в Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Telegram-канале 225 ОШП, речь идет об Орестополе, Новоселовке, Сосновке, Хорошем и Вороне.
Операция по освобождению населенных пунктов длилась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса. Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия
Это уникальный случай, когда подразделение в течение более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед.
Все бойцы, участвовавшие в этой операции, представлены к государственным наградам, резюмировали в 225 ОШП.
