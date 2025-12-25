Операция длилась более 100 суток: украинские военные рассказали об освобождении 5 сел на Днепропетровщине

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 7162 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 29354 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 31972 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 38193 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 24193 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 20254 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 15616 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 56839 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 73467 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33595 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
82%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 16311 просмотра
В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известноPhoto25 декабря, 10:37 • 5690 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"25 декабря, 10:37 • 44829 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 10875 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 8936 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 29354 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 56839 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 41764 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 73467 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 59716 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Николай Леонтович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 4510 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 9022 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 10924 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 16365 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 23086 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Операция длилась более 100 суток: украинские военные рассказали об освобождении 5 сел на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 222 просмотра

3-й штурмовой батальон 225-го ОШП освободил пять сел в Днепропетровской области: Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороне. Операция длилась более 100 суток осенью 2025 года при поддержке 20-го армейского корпуса.

Операция длилась более 100 суток: украинские военные рассказали об освобождении 5 сел на Днепропетровщине

Воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП освободили пять сел в Днепропетровской области. Операция длилась более 100 суток. Об этом говорится в сообщении 225 ОШП в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Telegram-канале 225 ОШП, речь идет об Орестополе, Новоселовке, Сосновке, Хорошем и Вороне.

Операция по освобождению населенных пунктов длилась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса. Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия

- говорится в сообщении.

Это уникальный случай, когда подразделение в течение более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед.

Все бойцы, участвовавшие в этой операции, представлены к государственным наградам, резюмировали в 225 ОШП.

Потери врага: российские войска недосчитались 860 солдат и 600 БПЛА за сутки25.12.25, 07:44 • 3328 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область