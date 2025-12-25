Потери врага: российские войска недосчитались 860 солдат и 600 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 24 декабря российские войска потеряли 860 солдат и 600 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.25 составляют 1201230 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1201230 (+860) человек ликвидировано
- танков ‒ 11456 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 23801 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 35435 (+59)
- РСЗО ‒ 1579 (+3)
- средства ПВО ‒ 1263 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 94797 (+600)
- крылатые ракеты ‒ 4107 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71274 (+149)
- специальная техника ‒ 4029 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.
