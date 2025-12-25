Потери врага: российские войска недосчитались 860 солдат и 600 БПЛА за сутки

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 26321 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 40036 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 23723 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 33844 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 38914 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 21479 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 22025 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36687 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52363 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72029 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней24 декабря, 21:21 • 4364 просмотра
"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский залVideo24 декабря, 21:40 • 5482 просмотра
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 10689 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые01:45 • 6360 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 12927 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 26325 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 20963 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 40046 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 13:26 • 33853 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:46 • 38921 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 13880 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 25375 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 13343 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 39074 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 34959 просмотра
Потери врага: российские войска недосчитались 860 солдат и 600 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 560 просмотра

За сутки 24 декабря российские войска потеряли 860 солдат и 600 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.25 составляют 1201230 человек.

Потери врага: российские войска недосчитались 860 солдат и 600 БПЛА за сутки

За сутки 24 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 860 солдат и 600 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1201230 (+860) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11456 (+7)
      • боевых бронированных машин ‒ 23801 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 35435 (+59)
          • РСЗО ‒ 1579 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1263 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 94797 (+600)
                    • крылатые ракеты ‒ 4107 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71274 (+149)
                            • специальная техника ‒ 4029 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.

                              ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны19.12.25, 14:21 • 3474 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

