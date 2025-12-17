$42.180.06
15 грудня, 13:38 • 87883 перегляди
росія веде стратегічний наступ в Україні і для цього збільшила чисельність військ до 710 тисяч осіб - Сирський

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні. Українські сили успішно відбивають атаки, повертають контроль над територіями та завдають ударів по інфраструктурі агресора.

росія веде стратегічний наступ в Україні і для цього збільшила чисельність військ до 710 тисяч осіб - Сирський

росія наростила війська до 710 тисяч для стратегічного наступу в Україні, проте українські сили успішно відбивають атаки, повертають контроль над окупованими територіями та завдають ударів по критичній інфраструктурі агресора. Про це повдімив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.

Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла

- йдеться у повідомленні.

Сирський навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України.

"Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.

Окремо зупинився на ситуації на Покровському напрямку. Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська", - наголосив головком.

Сирський також відзначив, що окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Українські військові успішно вражаєють об’єкти критичної інфраструктури рф засобами Deep Strike. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 млрд доларів США.

Сирський про Покровський напрямок: рф намагається посилити тиск на оборонні позиції, перекидає додаткові резерви13.12.25, 09:39 • 3726 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
Покровськ
Олександр Сирський
Україна
Куп'янськ