россия ведет стратегическое наступление в Украине и для этого увеличила численность войск до 710 тысяч человек - Сырский

россия нарастила войска до 710 тысяч для стратегического наступления в Украине, однако украинские силы успешно отбивают атаки, возвращают контроль над оккупированными территориями и наносят удары по критической инфраструктуре агрессора. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла - говорится в сообщении.

Сырский привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.

"Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.

Отдельно остановился на ситуации на Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска", - подчеркнул главком.

Сырский также отметил, что помимо действий на фронте Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории. Украинские военные успешно поражают объекты критической инфраструктуры РФ средствами Deep Strike. В результате этих ударов прямые и косвенные потери России с начала года составляют в общей сложности 21,5 млрд долларов США.

