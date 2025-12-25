Оккупационная администрация Донецкой области объявила о запуске проекта по развитию туризма на захваченных территориях Востока Украины. Несмотря на активные боевые действия и отсутствие базовых коммунальных условий, кремль рассматривает регион как "плодородную почву" для привлечения посетителей. Об этом говорится в материале The Times, пишет УНН.

Так называемый вице-премьер "днр" кирилл макаров сообщил, что в следующем году в рамках российского нацпроекта планируется инвестировать около одного миллиарда рублей в восстановление гостиниц и инфраструктуры. Туристам будут предлагать маршруты по "ключевым местам воинской славы". В частности, в Мариуполе оккупационный мэр олег моргун заявил о намерениях принимать до миллиона посетителей к 2030 году.

Инициатива сталкивается с острой критикой из-за гуманитарной катастрофы в регионе. Большинство городов, таких как Бахмут и Мариуполь, фактически сравнены с землей российскими обстрелами. В Донецке наблюдается критический дефицит воды: из-за повреждений сетей местные жители вынуждены собирать дождевую воду или копать импровизированные колодцы.

Украинская журналистка Галя Койнаш отметила, что этих средств не хватит даже на восстановление разрушенного россиянами.

Это даже если вы найдете "военных туристов", которые не возражают против отсутствия проточной воды, дефицита бензина и т.д.