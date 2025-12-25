Секретарь СНБО Умеров сегодня поговорит с представителями Трампа о мире - Зеленский
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Зеленский надеется, что разговор станет шагом к миру.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня поговорит с представителем Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и выразил надежду, что сегодняшний разговор станет еще одним шагом к миру, передает УНН.
Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со специальным представителем Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Главы государства, речь шла о некоторых существенных деталях работы, есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира.