Секретарь СНБО Умеров сегодня поговорит с представителями Трампа о мире - Зеленский

16:14 • 438 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
10:58 • 19493 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 21503 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 23932 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 19638 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 17792 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14087 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52075 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 68924 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32770 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьми 25 декабря, 06:45
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований 25 декабря, 07:24
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное" 25 декабря, 08:09
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки" 25 декабря, 09:48
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 19481 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52069 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 38053 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 68915 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 55989 просмотра
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Уильям, принц Уэльский
Кэтрин, принцесса Уэльская
Украина
Соединённые Штаты
Село
Великобритания
Германия
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой 15:24
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фото 14:14
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки" 25 декабря, 09:48
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное" 25 декабря, 08:09
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований 25 декабря, 07:24
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Секретарь СНБО Умеров сегодня поговорит с представителями Трампа о мире - Зеленский

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Зеленский надеется, что разговор станет шагом к миру.

Секретарь СНБО Умеров сегодня поговорит с представителями Трампа о мире - Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня поговорит с представителем Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и выразил надежду, что сегодняшний разговор станет еще одним шагом к миру, передает УНН.

Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру

- сообщил Зеленский после разговора с Виткоффом и Кушнером.

"Медленно, но верно": в мид рф заявили о продвижении в переговорном процессе с США по Украине25.12.25, 16:00 • 1696 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со специальным представителем Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Главы государства, речь шла о некоторых существенных деталях работы, есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский