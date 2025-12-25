Киевлянин ранил ножом двух пассажиров столичного метро на Контрактовой площади
Киев • УНН
В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" 35-летний мужчина во время конфликта ранил ножом двух пассажиров. Пострадавшие госпитализированы, нападавший задержан.
В Киеве мужчина устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Событие произошло сегодня вечером на станции метро "Контрактовая площадь".
По предварительной информации, на платформе между пассажирами произошел внезапный конфликт, переросший в потасовку. Во время столкновения 35-летний киевлянин ударил двух мужчин ножом, причинив одному из них резаную рану лица, другому - ранение руки.
Пострадавшие госпитализированы, нападавшего полицейские задержали на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Добавим
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
