Киевлянин ранил ножом двух пассажиров столичного метро на Контрактовой площади

Эксклюзив
10:58 • 17046 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 19154 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
25 декабря, 09:37 • 21838 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 17892 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 16497 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13528 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 50272 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 67354 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32518 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54680 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьми
25 декабря, 06:45 • 15947 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований
25 декабря, 07:24 • 17486 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
25 декабря, 08:09 • 16082 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"
09:48 • 9160 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"
10:37 • 18492 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
10:58 • 17057 просмотра
Эксклюзив
10:58 • 17057 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 50283 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
24 декабря, 15:00 • 36720 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:30 • 67367 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
24 декабря, 13:26 • 54688 просмотра
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54688 просмотра
Владимир Зеленский
Музыкант
Прокудин Александр Сергеевич
Николай Леонтович
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Село
Чернигов
Европа
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой
15:24 • 788 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фото
14:14 • 2564 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"
09:48 • 9360 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
25 декабря, 08:09 • 16279 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований
25 декабря, 07:24 • 17675 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Financial Times

Киевлянин ранил ножом двух пассажиров столичного метро на Контрактовой площади

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" 35-летний мужчина во время конфликта ранил ножом двух пассажиров. Пострадавшие госпитализированы, нападавший задержан.

Киевлянин ранил ножом двух пассажиров столичного метро на Контрактовой площади

В Киеве мужчина устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Событие произошло сегодня вечером на станции метро "Контрактовая площадь".

По предварительной информации, на платформе между пассажирами произошел внезапный конфликт, переросший в потасовку. Во время столкновения 35-летний киевлянин ударил двух мужчин ножом, причинив одному из них резаную рану лица, другому - ранение руки.

Пострадавшие госпитализированы, нападавшего полицейские задержали на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Добавим

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре: для его задержания открывали огонь в воздух
25.12.25, 16:21 • 1762 просмотра

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Украина
Киев