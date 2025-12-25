Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре: для его задержания открывали огонь в воздух
Киев • УНН
В Днепре мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК во время оповещения. Пострадавших госпитализировали, для задержания производили выстрелы в воздух.
В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК, для задержания нападавшего открывали огонь в воздух, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области в четверг, пишет УНН.
Подробности
"Сегодня в 14:40 на улице Калиновой города Днепра во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК", - сообщили в полиции.
Как указано, пострадавших госпитализировали в больницу.
"Для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, отметили правоохранители.
"Полиция Днепра устанавливает обстоятельства ранения двух военнослужащих ТЦК", - указали в полиции.
В Ровенской области сотрудник ТЦК получил тяжелые травмы от удара, вероятно, ломом25.12.25, 12:50 • 1806 просмотров