Эксклюзив
10:58 • 13341 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 15402 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 18537 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 15140 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 14388 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12677 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 47309 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 64841 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32102 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52526 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре: для его задержания открывали огонь в воздух

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В Днепре мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК во время оповещения. Пострадавших госпитализировали, для задержания производили выстрелы в воздух.

Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре: для его задержания открывали огонь в воздух

В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК, для задержания нападавшего открывали огонь в воздух, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня в 14:40 на улице Калиновой города Днепра во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК", - сообщили в полиции.

Как указано, пострадавших госпитализировали в больницу.

"Для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, отметили правоохранители.

"Полиция Днепра устанавливает обстоятельства ранения двух военнослужащих ТЦК", - указали в полиции.

В Ровенской области сотрудник ТЦК получил тяжелые травмы от удара, вероятно, ломом25.12.25, 12:50 • 1806 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Днепр