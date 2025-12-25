В Ровенской области сотрудник ТЦК получил тяжелые травмы от удара, вероятно, ломом

В среду, 24 декабря, в Ровенской области произошло нападение на сотрудников ТЦК. Один из них получил удар металлическим предметом (вероятно, ломом - ред). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

Подробности

Инцидент произошел в Сарненском районе: по предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, которое проигнорировало требования последних, относительно предъявления документов и скрылось на территорию одного из ФОПов.

В ситуацию вмешалась группа прохожих и, не понимая правовых оснований задержания и контекста ситуации, посторонние лица совершили физическое препятствование законным требованиям правоохранительных органов, что выражалось в дергании за форменную одежду, выкрикивании выражений, содержащих нецензурную лексику, бросании палками - говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.

Произошедшее является прямым препятствованием законной деятельности Вооруженных Сил Украины, сопряженное с насилием в отношении военнослужащих, а уголовно наказуемые действия должны получить принципиальную правовую оценку. Любые нападения на представителей ТЦК и СП, группы оповещения, патрульных или других должностных лиц в период военного положения, это удар по обороноспособности государства - подчеркнули в Оперативном командовании "Запад".

Там добавили: такой инцидент произошел исключительно из-за умышленного невыполнения определенной частью граждан Украины мобилизационного законодательства в части своевременного обновления своих военно-учетных данных и уклонения от воинской обязанности в условиях действия правового режима военного положения.

Мобилизационные мероприятия могут вызывать у кого-то страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны решаться исключительно законными способами: через обращения, жалобы, правовые механизмы, суд, коммуникацию с органами власти. Лом, палки, потасовка, унижение и нападения являются путем не к "справедливости", а к уголовной ответственности - говорится в сообщении.

Военные обратились к гражданам с призывом не поддаваться провокациям, не распространять непроверенные слухи и не разгонять видео с эмоциональными "объяснениями" без фактов.

Напомним

В Днепропетровской области произошел инцидент с участием нардепа Дмитрия Кисилевского и военнослужащих территориального центра комплектования. Его якобы схватили и силой посадили в авто люди в военной форме. Когда же стало понятно, что он имеет статус нардепа - его отпустили.