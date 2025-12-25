$42.150.05
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 3238 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
09:37 • 7332 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
09:14 • 7364 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 8580 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10164 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 39593 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 58251 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31018 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 47068 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Эксклюзивы
В Ровенской области сотрудник ТЦК получил тяжелые травмы от удара, вероятно, ломом

Киев • УНН

 • 232 просмотра

В Ровенской области произошло нападение на сотрудников ТЦК, один из них получил удар металлическим предметом. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.

В Ровенской области сотрудник ТЦК получил тяжелые травмы от удара, вероятно, ломом

В среду, 24 декабря, в Ровенской области произошло нападение на сотрудников ТЦК. Один из них получил удар металлическим предметом (вероятно, ломом - ред). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

Подробности

Инцидент произошел в Сарненском районе: по предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, которое проигнорировало требования последних, относительно предъявления документов и скрылось на территорию одного из ФОПов.

В ситуацию вмешалась группа прохожих и, не понимая правовых оснований задержания и контекста ситуации, посторонние лица совершили физическое препятствование законным требованиям правоохранительных органов, что выражалось в дергании за форменную одежду, выкрикивании выражений, содержащих нецензурную лексику, бросании палками

- говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.

Произошедшее является прямым препятствованием законной деятельности Вооруженных Сил Украины, сопряженное с насилием в отношении военнослужащих, а уголовно наказуемые действия должны получить принципиальную правовую оценку. Любые нападения на представителей ТЦК и СП, группы оповещения, патрульных или других должностных лиц в период военного положения, это удар по обороноспособности государства

- подчеркнули в Оперативном командовании "Запад".

Там добавили: такой инцидент произошел исключительно из-за умышленного невыполнения определенной частью граждан Украины мобилизационного законодательства в части своевременного обновления своих военно-учетных данных и уклонения от воинской обязанности в условиях действия правового режима военного положения.

Мобилизационные мероприятия могут вызывать у кого-то страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны решаться исключительно законными способами: через обращения, жалобы, правовые механизмы, суд, коммуникацию с органами власти. Лом, палки, потасовка, унижение и нападения являются путем не к "справедливости", а к уголовной ответственности

 - говорится в сообщении.

Военные обратились к гражданам с призывом не поддаваться провокациям, не распространять непроверенные слухи и не разгонять видео с эмоциональными "объяснениями" без фактов.

Напомним

В Днепропетровской области произошел инцидент с участием нардепа Дмитрия Кисилевского и военнослужащих территориального центра комплектования. Его якобы схватили и силой посадили в авто люди в военной форме. Когда же стало понятно, что он имеет статус нардепа - его отпустили.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Ровненская область
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
Украина