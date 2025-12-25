В Ровенской области сотрудник ТЦК получил тяжелые травмы от удара, вероятно, ломом
Киев • УНН
В Ровенской области произошло нападение на сотрудников ТЦК, один из них получил удар металлическим предметом. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.
В среду, 24 декабря, в Ровенской области произошло нападение на сотрудников ТЦК. Один из них получил удар металлическим предметом (вероятно, ломом - ред). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Запад".
Подробности
Инцидент произошел в Сарненском районе: по предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, которое проигнорировало требования последних, относительно предъявления документов и скрылось на территорию одного из ФОПов.
В ситуацию вмешалась группа прохожих и, не понимая правовых оснований задержания и контекста ситуации, посторонние лица совершили физическое препятствование законным требованиям правоохранительных органов, что выражалось в дергании за форменную одежду, выкрикивании выражений, содержащих нецензурную лексику, бросании палками
Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.
Произошедшее является прямым препятствованием законной деятельности Вооруженных Сил Украины, сопряженное с насилием в отношении военнослужащих, а уголовно наказуемые действия должны получить принципиальную правовую оценку. Любые нападения на представителей ТЦК и СП, группы оповещения, патрульных или других должностных лиц в период военного положения, это удар по обороноспособности государства
Там добавили: такой инцидент произошел исключительно из-за умышленного невыполнения определенной частью граждан Украины мобилизационного законодательства в части своевременного обновления своих военно-учетных данных и уклонения от воинской обязанности в условиях действия правового режима военного положения.
Мобилизационные мероприятия могут вызывать у кого-то страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны решаться исключительно законными способами: через обращения, жалобы, правовые механизмы, суд, коммуникацию с органами власти. Лом, палки, потасовка, унижение и нападения являются путем не к "справедливости", а к уголовной ответственности
Военные обратились к гражданам с призывом не поддаваться провокациям, не распространять непроверенные слухи и не разгонять видео с эмоциональными "объяснениями" без фактов.
Напомним
В Днепропетровской области произошел инцидент с участием нардепа Дмитрия Кисилевского и военнослужащих территориального центра комплектования. Его якобы схватили и силой посадили в авто люди в военной форме. Когда же стало понятно, что он имеет статус нардепа - его отпустили.