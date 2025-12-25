Сводка Генштаба: 115 боевых столкновений за сутки и массированные атаки дронами
В течение суток 25 декабря зафиксировано 115 боевых столкновений, 50 авиаударов, 4060 дронов-камикадзе и 2792 обстрела. Наибольшая интенсивность боев на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак.
По состоянию на 22:00 25 декабря Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских оккупантов, сосредотачиваясь на истощении боевого потенциала врага. В течение суток зафиксировано 115 боевых столкновений на разных участках фронта. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Подробности
Противник продемонстрировал высокую активность в воздухе и артиллерии:
- нанесено 50 авиационных ударов с применением 108 КАБов;
- использовано 4060 дронов-камикадзе;
- осуществлено 2792 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на ключевых направлениях
Наибольшая интенсивность боев наблюдалась на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак вблизи Мирнограда, Дачного и других населенных пунктов. По предварительным данным, здесь ликвидировано 48 оккупантов, уничтожена артиллерийская система, три склада боеприпасов и поврежден танк.
На Константиновском и Александровском направлениях украинские защитники отбили по 14 атак. Семь вражеских штурмов остановлено на Южно-Слобожанском направлении (районы Волчанска и Вильчи) и столько же – на Гуляйпольском. На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь попыток продвижения противника.
Силы обороны контролируют ситуацию, на нескольких направлениях боевые столкновения продолжаются.
