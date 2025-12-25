$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 34175 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 38308 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 47464 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 26615 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 21715 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 16602 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 59007 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 75508 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34092 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Сводка Генштаба: 115 боевых столкновений за сутки и массированные атаки дронами

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В течение суток 25 декабря зафиксировано 115 боевых столкновений, 50 авиаударов, 4060 дронов-камикадзе и 2792 обстрела. Наибольшая интенсивность боев на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак.

Сводка Генштаба: 115 боевых столкновений за сутки и массированные атаки дронами

По состоянию на 22:00 25 декабря Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских оккупантов, сосредотачиваясь на истощении боевого потенциала врага. В течение суток зафиксировано 115 боевых столкновений на разных участках фронта. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Противник продемонстрировал высокую активность в воздухе и артиллерии:

  • нанесено 50 авиационных ударов с применением 108 КАБов;
    • использовано 4060 дронов-камикадзе;
      • осуществлено 2792 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

        Ситуация на ключевых направлениях

        Наибольшая интенсивность боев наблюдалась на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак вблизи Мирнограда, Дачного и других населенных пунктов. По предварительным данным, здесь ликвидировано 48 оккупантов, уничтожена артиллерийская система, три склада боеприпасов и поврежден танк.

        Зафиксированы многочисленные взрывы: в Генштабе подтвердили, что украинские военные ударили Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ25.12.25, 14:07 • 3452 просмотра

        На Константиновском и Александровском направлениях украинские защитники отбили по 14 атак. Семь вражеских штурмов остановлено на Южно-Слобожанском направлении (районы Волчанска и Вильчи) и столько же – на Гуляйпольском. На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь попыток продвижения противника.

        Силы обороны контролируют ситуацию, на нескольких направлениях боевые столкновения продолжаются.

        Генштаб подтвердил поражение морского порта "Темрюк", аэродрома "Майкоп" и ремонтного подразделения противника25.12.25, 14:03 • 2256 просмотров

        Степан Гафтко

        Война в Украине
        Техника
        Энергетика
        Военное положение
        Война в Украине
        Столкновения
        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
        Крылатая ракета Storm Shadow
        Вооруженные силы Украины
        Украина